CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın'dan MÜSİAD Genel Kurulu değerlendirmesi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu öncesi değerlendirmelerde bulunan CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "MÜSİAD'ın önemli projelerde öncülük yapması, gençlerimizin önünü açması bize hem huzur veriyor hem de gururlandırıyor. Ben de bu önemli bir ailenin parçası olmaktan hem şirketim adına hem de şahsi olarak mutluyum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Numan Kurtulmuş'un katılacağı ve kuruluşunun 35. Yılında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu öncesi CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın değerlendirmelerde bulundu. Bugünü tarihi bir gün olarak belirten Yalçın, "Bugün mutlu olduğumuz günlerden birisi çünkü CEMAR Traverten'in MÜSİAD üyesi olmasından dolayı çok mutluyuz. Bugün de 35. yılını kutladığımız MÜSİAD'ın bu organizasyonunda Cumhurbaşkanımızla birlikte bu programa katılacak olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. MÜSİAD'ın önemli projelerde öncülük yapması, gençlerimizin önünü açması bize hem huzur veriyor hem de gururlandırıyor. Ben de bu önemli bir ailenin parçası olmaktan hem şirketim adına hem de şahsi olarak mutluyum. Yeni bir yönetim seçiliyor. Az önce yönetim oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi. Burhan Başkan'ımıza başarılar diliyorum. Önceki yönetime çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ve güzel şeyler yaptılar. Yeni başkanımızın ve yönetimin bu bayrağı çok çok ileriye götüreceğini adım gibi eminim" diye konuştu.