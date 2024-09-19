Cemevi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cemevi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Cemevi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Alaca Alevi Kültür Merkezi tarafından yaptırılacak cemevinin temel atma törenine yerel yönetim temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Şerif Arslan, cemevlerinin toplumsal birlik ve beraberlik için önemli olduğunu vurguladı.

19.09.2024 17:01  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaca Alevi Kültür Merkezi tarafından Denizhan Mahallesi Cevizli Sokak'ta yaptırılacak cemevinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Yelkuvan ve Uğur Tuncel, Camili Köy Bölgesi dedesi Hüseyin Dedekargınoğlu, Çorum Alevi Kültür Merkezi dedesi Şahin Polat, Alaca Kültür Derneği dedesi Sefa Aydoğan ve vatandaşların katılımı ile temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Camiler, cemevleri toplanma yerleridir. İnsanlar orada toplanır, dünyalıklardan arınır, aynı saf ve aynı semahta bir araya gelirler. Orada ayrım olmaz. Cemevleri ibadet, edep, erkan yerleridir. Cemevleri kamil insanların irfan meclisidir. Makam ve mevkiinin olmadığı eşitlik meydanıdır. Hacı Bektaş Veli Hz. dediği gibi 'bir olalım, iri olalım, diri olalım', kimse bizi ayırt etmesin. Ben görev yaptığım süre içerisinde siyaset gütmedik. Herkesin işini yapmaya çalıştık. Cami dediler, cemevi dediler, okul dediler, yardım ettik. Yine aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman yanındayız. Bu cemevimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Alevi Kültür Merkezi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Şerif Arslan, Yerel, Yaşam, Alaca, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cemevi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:57:07. #1.12#
SON DAKİKA: Cemevi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement