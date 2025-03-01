Cemevine Biber Gazı Sıkıldı, Dört Çocuk Gözaltında

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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da bir cemevine biber gazı sıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada dört çocuk gözaltına alındı. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, "Emniyetin ifadelerine göre çok basit, çok şahsi bir durum olsa da, 14- 15 yaşındaki çocukların yaptığı bir durum olsa da bizim toplumumuzun yaşadığı katliamlar, yaşadığı acılar da belleğimizde, yüreğimizde taptaze duruyor" dedi.

Rıza Tanrıverdi Cemevi'nde dün gece devam eden Cem Erkanı sırasında biber gazı sıkılmasıyla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. Olay sırasında cemevinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kamera kayıtlarını inceleyen emniyet birimleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 14-15 yaşlarındaki dört çocuğu gözaltına aldı. Çocukların ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağı bildirildi.

Yaşanan olayın ardından Alevi Kültür Dernekleri, cemevinde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP, MHP, DEM Parti ve Adıyaman Barosu gibi çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi. Cemevi dedesi Garip Bozkurt, daha önce de benzer olaylarla karşılaşıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler, tabiri caizse, öküz altında buzağı aramıyoruz. Önce bu biline. Defalarca Adıyaman'da Alevi toplumuna yapılan saldırıların arkasında hiçbir şey çıkmadı. ya kendini bilmez madde bağımlısına bağladılar ya da 18 yaş altı küçük olan insanlara bağladılar. Tabi bu gibi düşünceler tekerrür edince bizde de doğal olarak şüpheler oluşmaya başladı. Bu çağda geçtiğimiz bu süreç içerisinde ülkenin birlikteliğini, ülkenin huzurunu en çok düşünen bir Alevi olarak bu gibi olayların yaşanmaması için ciddi bir şekilde izlenmesi, araştırılması talebinde bulunduk."

"Acaba bu işin arkasında ne var diye düşünmeden edemiyoruz"

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz ise,olayın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini belirterek, geçmişte yaşanan toplumsal olaylara dikkat çekti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Emniyetin ifadelerine göre çok basit, çok şahsi bir durum olsa da, 14- 15 yaşındaki çocukların yaptığı bir durum olsa da, bizim toplumumuzun yaşadığı katliamlar, yaşadığı acılar da belleğimizde, yüreğimizde taptaze duruyor. Hemen şurada, burnumuzun ucunda, Maraş'ta büyük bir katliama uğradı bu toplum. Dolayısıyla bugün buraya gelirken, dediğim gibi, gerçekten yüreğimiz ağzımızda geldik. Evet, bu çocukların ifadeleri, emniyette alınamadığı için savcılık kanalıyla alınacak. Çünkü yaşları küçük, psikolog eşliğinde verecekler ifadelerini. Dolayısıyla ifadelerinin de ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat sevgili dedem ifade etti. Ağzına kadar dolu bir salonda, 500- 600 kişinin olduğu bir salonda, 3-4 tane gencin biber gazı sıkması nasıl bir cürettir? Yani acaba bu işin arkasında ne var diye düşünmeden edemiyoruz."

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.