Cemil Tugay: "Kamu Hizmeti Veren Yapıları Boşaltmaya Çalışmak Ne Hukukla Ne de Kamu Vicdanıyla Bağdaşır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemil Tugay: "Kamu Hizmeti Veren Yapıları Boşaltmaya Çalışmak Ne Hukukla Ne de Kamu Vicdanıyla Bağdaşır"

27.02.2026 13:46  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün belediye mülkiyetindeki taşınmazlara el koyma girişimlerini eleştirerek, bu binaların İzmir halkının emeği ve vergisiyle kazandığını vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün belediye mülkiyetindeki bazı taşınmazlara el koymaya ve tahliye etmeye çalıştığını belirterek, "Devlet ciddiyeti, sabırla hukuku beklemeyi gerektirir. Oldu-bitti dayatmalarıyla, kamu hizmeti veren yapıları boşaltmaya çalışmak ne hukukla ne de kamu vicdanıyla bağdaşır. Bu binalar birer mülk değil; İzmirlinin emeği, vergisi ve ortak hafızasıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından üç görseli paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü, bedeli ödenerek İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine verilmiş, İzmir halkının parasıyla restore edilmiş ve başından beri kamusal hizmet sunan taşınmazlara, mahkeme süreci devam etmesine rağmen hukuksuz bir şekilde el koymaya ve tahliye etmeye kalkışıyor. Öte yandan aynı kurum, İzmir'de kendi mülkiyetindeki taşınmazları dükkan ve büro olarak kiralama ihalelerine çıkıyor. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine soruyorum: Elinizde kiraya verdiğiniz, ihaleye çıkardığınız, hatta atıl bıraktığınız bu kadar taşınmaz varken; İzmir halkının parasıyla ayağa kaldırılmış, kamu yararına işletilen bu binalara el koymaya çalışmanızın amacı nedir? Mahkeme süreci sürerken, hukukun vereceği kararı beklemek yerine oldu bitti ile fiili bir durum yaratma telaşı neden? Kamu kurumları arasında güç gösterisi olmaz. Devlet ciddiyeti, sabırla hukuku beklemeyi gerektirir. Oldu-bitti dayatmalarıyla, kamu hizmeti veren yapıları boşaltmaya çalışmak ne hukukla ne de kamu vicdanıyla bağdaşır. Bu binalar birer mülk değil; İzmirlinin emeği, vergisi ve ortak hafızasıdır. ve herkes bilmelidir ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e emanet ettiği değerler, masa başı girişimler ile devredilecek sahipsiz yapılar değildir."

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Belediye, Emlak, Yerel, İzmir, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cemil Tugay: 'Kamu Hizmeti Veren Yapıları Boşaltmaya Çalışmak Ne Hukukla Ne de Kamu Vicdanıyla Bağdaşır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:04:28. #7.12#
SON DAKİKA: Cemil Tugay: "Kamu Hizmeti Veren Yapıları Boşaltmaya Çalışmak Ne Hukukla Ne de Kamu Vicdanıyla Bağdaşır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.