Cemil Tugay: "Kamu Hizmeti Veren Yapıları Boşaltmaya Çalışmak Ne Hukukla Ne de Kamu Vicdanıyla Bağdaşır"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün belediye mülkiyetindeki bazı taşınmazlara el koymaya ve tahliye etmeye çalıştığını belirterek, "Devlet ciddiyeti, sabırla hukuku beklemeyi gerektirir. Oldu-bitti dayatmalarıyla, kamu hizmeti veren yapıları boşaltmaya çalışmak ne hukukla ne de kamu vicdanıyla bağdaşır. Bu binalar birer mülk değil; İzmirlinin emeği, vergisi ve ortak hafızasıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından üç görseli paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü, bedeli ödenerek İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine verilmiş, İzmir halkının parasıyla restore edilmiş ve başından beri kamusal hizmet sunan taşınmazlara, mahkeme süreci devam etmesine rağmen hukuksuz bir şekilde el koymaya ve tahliye etmeye kalkışıyor. Öte yandan aynı kurum, İzmir'de kendi mülkiyetindeki taşınmazları dükkan ve büro olarak kiralama ihalelerine çıkıyor. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine soruyorum: Elinizde kiraya verdiğiniz, ihaleye çıkardığınız, hatta atıl bıraktığınız bu kadar taşınmaz varken; İzmir halkının parasıyla ayağa kaldırılmış, kamu yararına işletilen bu binalara el koymaya çalışmanızın amacı nedir? Mahkeme süreci sürerken, hukukun vereceği kararı beklemek yerine oldu bitti ile fiili bir durum yaratma telaşı neden? Kamu kurumları arasında güç gösterisi olmaz. Devlet ciddiyeti, sabırla hukuku beklemeyi gerektirir. Oldu-bitti dayatmalarıyla, kamu hizmeti veren yapıları boşaltmaya çalışmak ne hukukla ne de kamu vicdanıyla bağdaşır. Bu binalar birer mülk değil; İzmirlinin emeği, vergisi ve ortak hafızasıdır. ve herkes bilmelidir ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e emanet ettiği değerler, masa başı girişimler ile devredilecek sahipsiz yapılar değildir."