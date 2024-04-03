Cemil Tugay, Karşıyaka'da seramik atölyesinin açılışını gerçekleştirdi

Karşıyaka Çatı Bostanlı'da kurulan Mehmet Tüzüm Kızılcan Seramik Atölyesi'nin açılışını gerçekleştiren Cemil Tugay, "İzmir kültür ve sanatta buranın kendi genetiğinden, doğal yapısında kaynaklanan o değeri bulacak çalışmalara alt yapı yatırımlarına ev sahipliği yapacak" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Çatı Bostanlı'da kurulan Mehmet Tüzüm Kızılcan Seramik Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı olarak yaptığı son açılışta konuşan Cemil Tugay, kendisi için çok anlamlı bir açılış olduğunu belirterek, "Çok ilginç bir an bu çünkü Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevimi yeni belediye başkanımıza devredeceğim. Önümüzdeki 1-2 gün içinde mazbatamı aldıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime başlayacağım. Bu alanı yaparken burayı seramik atölyesi yapmak üzere kararımız olmuştu, açılışının bugüne denk gelmesi ilginç oldu. Benim için onur verici bir an. Karşıyaka Belediye Başkanı olarak son yaptığım açılışın burası olması benim için çok değerli" dedi.
"İZMİR, KÜLTÜR SANATIN DEĞERİNİ BULACAĞI YATIRIMLARA EV SAHİBİ OLACAK"
Mehmet Tüzüm Kızılcan'ın dünyaca ünlü Karşıyakalı bir seramik sanatçısı olduğunu hatırlatan Tugay, şunları söyledi:
"Burada yapılacak değerli sanat çalışmalarını bilerek bu açılışı yapmaktan, katkı sunmaktan çok büyük onur duyuyorum. Önce sizin varlığınızla başlıyor her şey. Önce Karşıyaka'da kültür ve sanatın varlığı ile insanların sanata olan düşkünlüğü ile gerçek bir sanatçı yuvası olduğuna inandığım bu kentte kendiliğinden yeşeren o güzel eserlerle bir şeylerin var olduğunu biliyorum. Zaman zaman üzüldüm. Bunun varlığının ve değerinin farkında olmayan çok insan var. Özellikle kamu yöneticileri açısından söylüyorum bunu. Önümüzde 5 yıl var. Bunun sözünü size vermek isterim. İzmir kültür ve sanatta buranın kendi genetiğinden, doğal yapısında kaynaklanan o değeri bulacak çalışmalara alt yapı yatırımlarına ev sahipliği yapacak. Çünkü çok zengin olabilir, maddi olarak pek çok imkana sahip olabilirsiniz ama yaşamın kalitesi gerçekten sanatla var oluyor. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birinin kopmuş olmasını kabul edemeyiz. O yüzden her zaman var olacak. Büyük Ata'mızın bize gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Umutlu, güneşli, güzel günlerdeyiz. Sizlere söz veriyorum. Türkiye'yi apaydınlık çok güzel bir yer yapacağız. İyi ki varsınız hepiniz."
"KARŞIYAKA'DA BÖYLE BİR MEKAN HAYAL EDEMEZDİM"
Karşıyaka'ya kazandırdığı sanat mekanı için Cemil Tugay'a teşekkür eden sanatçı Mehmet Tüzüm Kızılcan şöyle konuştu:
"Bu işte bir nebze tuzum olduğu için mutluyum. Dileğim bu atölyenin nice sanatçılara katkıda bulunması. Bir enerji, birlikte üretme gibi aksiyonları yerine getirecektir. Dilerim uluslararası sanatçıları da ağırlama şansımız olur. 2-3 günlük atölyeler düzenleriz. Bir Karşıyakalı olarak böyle bir mekanın Karşıyaka'da olabilmesini hayal etmezdim. Ama bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum."
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