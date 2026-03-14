Cemil Tugay\'dan sağlık emekçilerine teşekkür

14.03.2026 13:58  Güncelleme: 14:05
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etti. Tugay, sağlık çalışanlarının emeğine dikkat çekerek, hekimlik mesleğinin önemini vurguladı ve Tıp Bayramı'nın sağlık sorunlarının konuşulduğu bir gün olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram eşlik etti.

"Meşakkatli bir yolculuk"

İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etmekten onur duyduğunu belirten Başkan Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı'nın sağlık alanındaki sorunların konuşulduğu bir gün olduğuna dikkat çekti ve hekimlik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Tugay, "Ne kadar zorluk olursa olsun, ne kadar sıkıntı ve problem yaşansa da hekimlik çok onurlu bir meslek. Aynı zamanda çok meşakkatli bir yolculuk. Bu nedenle hekimler, her zaman özellikle böyle günlerde takdir edilmeli ve yaptıkları her şey için teşekkür edilmeli" dedi.

"Vazgeçmeyeceğiz ve yenilmeyeceğiz"

Sağlık emekçilerinin her şartlarda sorumluluklarını sürdürdüğünü belirten Tugay, Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelmesi için verilen mücadelenin devam edeceğini söyledi. Tugay, "Vazgeçmeyeceğiz. O nedenle yenilmeyeceğiz. Mücadele etmeden hiçbir şey olmuyor. Biz çalışa çalışa bugünlere geldik ve çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Hekimlik camiasının, Tabip Odasının varlığından güç aldığını biliyorum. Ne zaman başımıza bir şey gelse Tabip Odasına koştururuz. O yüzden emek verenlere de çok teşekkürler. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Yaptığınız her şey için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"İzmir için bu kadroların bir fark oluşturduğunu görüyoruz"

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan ise ziyaretten dolayı Başkan Tugay ve ekibine teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurumsal ilişkiler yürüttüklerini ifade eden Ayhan, "İzmir için bu kadroların bir fark oluşturduğunu biz de görüyoruz. Umuyorum İzmir adına her şey daha iyi olacak. Aynı umudu besleyerek daha iyi günlerde, daha iyi bir Türkiye'de, daha iyi bir İzmir'de hep birlikte yaşamaya, çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Tabip Odası, Yerel Haberler, Tıp Bayramı, Cemil Tugay, Etkinlik, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

