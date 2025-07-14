Cemile Örek: İş Kazasından Girişimciliğe Uzanan İlham Verici Hikaye - Son Dakika
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Cemile Örek: İş Kazasından Girişimciliğe Uzanan İlham Verici Hikaye

Cemile Örek: İş Kazasından Girişimciliğe Uzanan İlham Verici Hikaye
14.07.2025 09:26  Güncelleme: 09:29
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Hatay'ın Payas ilçesinde 3 çocuk annesi Cemile Örek, eşinin geçirdiği iş kazası sonrası girişimcilik yoluna adım atarak kendi işini kurdu. Geleneksel lezzet Bici Biçiyi hazırlayarak ailesinin geçimini sağlarken, kadın girişimcilere örnek teşkil ediyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde esnaflık yapan 3 çocuk annesi Cemile Örek, eşinin geçirdiği iş kazasının ardından kolları sıvayarak girişimciliğe adım attı. Çalışma azmi ve kendi elleriyle hazırladığı serinleten lezzet Bici Bicisiyle bilinen Örek, kazandığı parasıyla 3 evladını okutuyor ve ailesini ekonomik olarak ayakta tutuyor.

Payas ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Cemile Örek'in hayatı eşinin iş kazası geçirmesiyle değişti. Eşinin iş kazası geçirmesi ve çalışamaz hale gelmesiyle ekmek parası kazanması görevi üstüne düşen 3 çocuk annesi Örek, aldığı girişimcilik belgesiyle tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde kendi iş yerini kurdu. Bölgenin geleneksel ve serinleten lezzetini kadın eliyle vatandaşlara tattırmaya başlan Örek, 11 yıldır hem eşine hem çocuklarına hem de ekonomiye katkı sunuyor. Hayat azmiyle takdir toplayan Örek, girişimcilik hikayesiyle ilham veriyor.

Eşinin iş kazası geçirmesiyle çıktığı yolda 11 yıldır devam eden 47 yaşındaki Cemile Örek, "Ev hanımıydım, eşim iş kazası geçirdi ve kalça protezi takıldı. Ağır işte çalışamadığı için ailemize bir gelir sağlamak bana düştü. Ne yapabilirim diye düşünürken belge için başvurdum, girişimcilik belgemi aldım. Sağ olsun Belediye Başkanımız Bekir Altan'ın da yönlendirmesiyle bu işletmeyi açtım. Şu anda 11. sezonumdayım. Üç kızım var, hepsini bu işletmeden kazandığım parayla okuttum. Kızlarımın; biri lojistik mezunu, biri muhasebeci, en küçüğüm ise güzel sanatlarda okuyor. Her gün bici biciyi kendi ellerimle hazırlıyorum, yaz sezonunda yoğunluk yaşıyoruz ve müşterilerle adeta aile gibi olduk. Her gün bici biciyi kendim pişiriyorum, şerbetini hazırlayıp donduruyorum. Her şey elimden geçiyor. Yaz sezonu geldi mi burası daha canlı, doğayla iç içe bir ortam sunuyoruz. Müşterilerimi müşteri gibi değil, ailem gibi görüyorum. Onlar da bana aynı şekilde destek oluyor" dedi.

Malatya'dan gelen ve kafeyi ziyaret eden Basri Aydeniz, "Payas'a geldiğimde herkes burayı önerdi. Bici bici yemek için geldik, gerçekten pişman olmadık. Hava sıcak, ortam serin ve keyifli. Serinlemek isteyenler için birebir." - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cemile Örek: İş Kazasından Girişimciliğe Uzanan İlham Verici Hikaye - Son Dakika

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