Çemişgezek Kaymakamı köy ziyaretlerine devam ediyor

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Cüneyt Zor, başlattığı köy ziyaretlerini, ilçeye bağlı Kıraçlar, Sakyol, Aşağıbudak, Örenceler, Karasar ve Arpaderen Köyleri ile devam ettirdi.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşların talepleri dinleyen Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, köylerin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Planlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Her fırsatta köy ziyaretlerini sürdüreceklerini aktaran Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, "Köy ziyaretlerimizde, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirerek, çözümü noktasında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Yapılacak hizmetlerde vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Köylerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde ve önem sırasına göre karşılamaya çalışacağız" dedi. - TUNCELİ