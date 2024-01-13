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Çemişgezek Kaymakamı köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Çemişgezek Kaymakamı köy ziyaretlerine devam ediyor

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Cüneyt Zor, Kıraçlar, Sakyol, Aşağıbudak, Örenceler, Karasar ve Arpaderen Köyleri'ni ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Zor, köy ziyaretlerini sürdüreceklerini ve vatandaşların fikirlerini önemsediklerini belirtti.

Çemişgezek Kaymakamı köy ziyaretlerine devam ediyor
13.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
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Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Cüneyt Zor, başlattığı köy ziyaretlerini, ilçeye bağlı Kıraçlar, Sakyol, Aşağıbudak, Örenceler, Karasar ve Arpaderen Köyleri ile devam ettirdi.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşların talepleri dinleyen Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, köylerin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Planlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Her fırsatta köy ziyaretlerini sürdüreceklerini aktaran Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, "Köy ziyaretlerimizde, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirerek, çözümü noktasında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Yapılacak hizmetlerde vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Köylerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde ve önem sırasına göre karşılamaya çalışacağız" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çemişgezek Kaymakamı köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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