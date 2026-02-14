Cendere Çayı'nda Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Yerel

Cendere Çayı'nda Su Seviyesi Yükseldi

Cendere Çayı\'nda Su Seviyesi Yükseldi
14.02.2026 14:29
Adıyaman'da sağanak yağışlar sonrası Cendere Çayı'ndaki su seviyesi arttı, Atatürk Barajı'na olumlu etkisi var.

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağışların ardından, Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Cendere Çayı'nın su seviyesi önemli ölçüde yükseldi.

Bu yıl mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle çaydaki su miktarı artarken, vatandaşlar son birkaç yıldır Cendere Çayı'nda su seviyesinin bu kadar yükselmediğini, bu yıl yağışların iyi olmasıyla birlikte debinin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Cendere Çayı, Kahta Çayı'nın bir kolu olup, sularını Atatürk Barajı'na ulaştırıyor. Yetkililer, Cendere Çayı'ndaki su seviyesinin artmasının Atatürk Baraj Gölü'nün doluluk oranını da olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Adıyaman, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cendere Çayı'nda Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
