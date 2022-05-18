Cengiz İnşaat'ın Eskencidere'deki Taş Ocağında Tanker Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Cengiz İnşaat'ın Eskencidere'deki Taş Ocağında Tanker Kazası: 2 Ölü

18.05.2022 18:23
Cengiz İnşaat'ın Eskencidere'deki Taş Ocağında Tanker Kazası: 2 Ölü

Cengiz İnşaat'ın Rize’nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere vadisinde işlettiği taş ocağında freni patlayan su tankeri bekçi kulübesine çarptı. Kazada iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, iki işçi de yaralandı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Cengiz İnşaat'ın Rize'nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere vadisinde işlettiği taş ocağında freni patlayan su tankeri bekçi kulübesine çarptı. Kazada iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, iki işçi de yaralandı.

Cengiz İnşaat'ın Rize'nin İyidere ilçesinde yapımını üslendiği lojistik liman inşaatına taş temin etmek için İkizdere ilçesinde bulunan ve dünyada koruma altında bulunan 250 vadiden biri olan Eskencidere'de işlettiği taş ocağında bugün iş kazası meydana geldi. Şantiyenin iki güvenlik görevlisi, freni patlayan su tankerinin bekçi kulübesine çarpması sonucu hayatını kaybederken biri ağır iki işçi yaralandı.

Taş ocağına başından beri karşı çıkan İkizdereli çevrecilerden Ali Akyıldız, "Cengiz Holding, iş güvenliğini de hiçe saydı. Bugüne kadar Cengiz İnşaat'ın tüm çalışmalarının hukuksuz olduğunu, bu çalışmalar nedeniyle vadide yaşayan insanların can güvenliklerinin olmadığını söyledik. Bugün yaşanan bu ölümlü kaza, Cengiz İnşaat'ın çalışanın can güvenliğini de yok saydığını açıkça göstermektedir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cengiz İnşaat'ın Eskencidere'deki Taş Ocağında Tanker Kazası: 2 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cengiz İnşaat'ın Eskencidere'deki Taş Ocağında Tanker Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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