CENTCOM İran'a yönelik ablukanın en az 25 milyar dolarlık ihracatı engellediğini açıkladı - Son Dakika
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CENTCOM İran'a yönelik ablukanın en az 25 milyar dolarlık ihracatı engellediğini açıkladı

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CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasının üzerinden 100 gün geçtiğini ve en az 25 milyar dolarlık ham petrol ihracatını engellemeye yardımcı olduğunu açıkladı. İran, izin verilen insani yardımlar dışında deniz yoluyla ihracat veya ithalat yapamadı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasının üzerinden 100 gün geçtiği hatırlatılarak, "Bu çaba, İran'ın en az 25 milyar dolar değerinde ham petrol ihraç etmesini engellemeye yardımcı olmuştur" denildi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) İran'a yönelik deniz ablukası ile ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "çelik duvar" olarak tanımlanan ablukanın yeniden başlatılmasının üzerinden 100 gün geçtiği hatırlatılarak, "Bu çaba, İran'ın en az 25 milyar dolar değerinde ham petrol ihraç etmesini engellemeye yardımcı olmuş ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) vekil milislerini, suç ağlarını ve terörizm faaliyetlerini finanse etme kabiliyetini kısıtlamıştır" ifadelerine yer verildi. Ablukanın uygulandığı süre boyunca etkili olduğu vurgulanarak, "İran, ABD güçlerinin izin verdiği insani yardımlar dışında, deniz yoluyla herhangi bir ihracat veya ithalat yapamamıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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