CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan M/V Ocean Molica'yı Umman Körfezi'nde vurdu - Son Dakika
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CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan M/V Ocean Molica'yı Umman Körfezi'nde vurdu

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CENTCOM, İran'a yönelik ablukayı delmeye çalışan Panama bayraklı M/V Ocean Molica'yı Umman Körfezi'nde vurarak etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Mürettebata zarar verilmediği, 3 aylık ablukada 4 geminin hareketinin engellendiği, 135 geminin rotasının değiştirildiği belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a uygulanan deniz ablukasını delmeye çalışan bir geminin vurulduğunu duyurarak, "Mürettebata zarar vermeden geminin hareket kabiliyetini engelledik" açıklamasında bulundu.

ABD ordusundan İran'a yönelik deniz ablukası ile ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, ABD ordusunun uyarılarını görmezden gelen ve ablukayı delmeye çalışan, Umman Körfezi'ndeki bir kargo gemisinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ABD ordusuna ait bir savaş uçağının, "Arika Sun" olarak da bilinen Panama bayraklı "M/V Ocean Molica" gemisinin kıç tarafını hassas güdümlü bir mühimmatla vurduğu belirtilen açıklamada, "Mürettebata zarar vermeden geminin hareket kabiliyetini engelledik" denildi. Hedef alınan kargo gemisinin, bir İran limanından ayrıldıktan sonra bölge sularından geçiş yapmaya çalıştığı vurgulanarak, "Tüm denizcilere CENTCOM güçlerinden gelen abluka uyarılarını dikkate almaları tavsiye edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin mürettebatı ayrıca Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'na yaklaşırken yapılan uyarı yayınlarını takip etmeye devam etmeli ve 'Kanal 16' üzerinden ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"135 geminin rotası değiştirildi"

CENTCOM'un İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını son olarak 14 Temmuz'da yeniden başlattığı hatırlatılan açıklamada, "3 aylık sıkı abluka süresince 4 ticari geminin hareket kabiliyeti engellenirken 135 geminin ise rotası değiştirilmiştir. ABD güçleri aynı dönem içinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) milyarlarca dolarlık gölge ağıyla bağlantılı 10 tankeri de imha etmiştir" denildi.

Kaynak: İHA
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