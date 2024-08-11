Cep telefonuyla başlayan merakla 22 yaşında kendi iş yerini kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cep telefonuyla başlayan merakla 22 yaşında kendi iş yerini kurdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Daren Belli, cep telefonuyla başlayan fotoğraf merakında kendi iş yerini açarak fotoğrafçılık işi yapmaya başladı.

11.08.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cep telefonuyla başlayan merakla 22 yaşında kendi iş yerini kurdu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki afetzede Daren Belli, cep telefonuyla başlayan fotoğraf merakında kendi iş yerini açarak fotoğrafçılık işi yapmaya başladı.

Samandağ ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Daren Belli'nin fotoğraf merakı küçük yaşlarda başladı. İlk başlarda cep telefonuyla fotoğraflar çeken genç kız, merakını fotoğraf makinesi alarak sürdürdü. Zamanla fotoğraf çekerek mutlu olduğunu anlayan Belli, depremin ardından tüm olumsuzluklara rağmen kendi iş yerini açarak fotoğraf stüdyosunu kurdu. Genç yaşına rağmen olumsuzlukları aşan Belli, kendi mücadelesini vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Fotoğraf tutkusundan ve ilerleyen süreçte yaşananlardan bahseden Daren Belli, "Fotoğraf tutkum gözlem ile başladı insanları gözlemlemeyi çok seviyordum ve daha sonrasında bunu telefon ile fotoğraflamaya başladım. Lisede grafik tasarım ve fotoğraf okudum aslında mimar olmak istiyordum sonra okul yıllarımda stajımı bir fotoğraf stüdyosunda yaptım yaptığım çalışmalardan sonra büyük bir tutku haline geldi ve daha sonrasında fotoğrafçı olmaya karar verdim ve bu mesleğe aşık oldum. Okulum bittikten sonra ofis kurmayı düşündüm öncelikle kimse bunu yapabileceğimi düşünmedi ama ben bir an olsun vazgeçmedim. Fotoğraf stüdyosu açmaya karar verdiğim zaman bir araştırma yapmaya karar verdim ve ekipmanlarıma o şekilde izledim. Pandemi yaşandığında kapanmamıza rağmen o zaman da asla vazgeçmedim sonraki süreçte asrın felaketi oldu ve hepimizi çok derinden yaraladı ve bu tabi ki de biz işletmeler için olsun, buradaki halk için olsun çok zor bir süreçti ama biz yılmadık. Yıkılmadık yeniden ayağa kalkmaya ve kendi işlerimizi, tekrar kurmaya karar verdik. İlk başta söylediğim gibi ben bu işe bir telefonla başladım virüsü ve depremi atlattım ve ben tekrardan işletmemi kurarak devam ettim" dedi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Samandağ, Hatay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cep telefonuyla başlayan merakla 22 yaşında kendi iş yerini kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:23:36. #1.13#
SON DAKİKA: Cep telefonuyla başlayan merakla 22 yaşında kendi iş yerini kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement