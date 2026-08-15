Bilecik'te "çerçeve yasa" protesto edildi - Son Dakika
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Bilecik'te "çerçeve yasa" protesto edildi

Bilecik\'te "çerçeve yasa" protesto edildi
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İYİ Parti öncülüğünde düzenlenen çerçeve yasa protestosuna Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti destek verdi. Bilecik'te konvoyla yapılan eylemde Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun açıklamalarda bulundu.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te İYİ Parti öncülüğünde "çerçeve yasa" protesto edildi.  Protestoya, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti de destek verdi.

Bilecik'te İYİ Parti öncülüğünde "çerçeve yasa" düzenlemesini protesto için konvoy oluşturuldu. Protestoya Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti de destek verdi. Bilecik Edebali Stadyumu önünde başlayan protesto, Atatürk Bulvarı ve Tevfikbey Caddesi güzergahını takip ederek yeniden stadyum önünde sona erdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yaptığı konuşmada, "Bir tarafta demokratikleşme, ülkeyi daha demokratik ve kardeş bir hale getirme söylemleri varken, siyasetin masasında yalnızca PKK'lılara af var. Bir tarafta belediye başkanlarını, gazetecileri ve siyasetçileri tutuklarken, diğer tarafta PKK'lıları salmaya çalışan bir yasayla karşı karşıya kaldık" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 'çerçeve yasa' protesto edildi - Son Dakika

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