Bilecik\'te "çerçeve yasa" protesto edildi

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te İYİ Parti öncülüğünde "çerçeve yasa" protesto edildi. Protestoya, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti de destek verdi.

Bilecik'te İYİ Parti öncülüğünde "çerçeve yasa" düzenlemesini protesto için konvoy oluşturuldu. Protestoya Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti de destek verdi. Bilecik Edebali Stadyumu önünde başlayan protesto, Atatürk Bulvarı ve Tevfikbey Caddesi güzergahını takip ederek yeniden stadyum önünde sona erdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yaptığı konuşmada, "Bir tarafta demokratikleşme, ülkeyi daha demokratik ve kardeş bir hale getirme söylemleri varken, siyasetin masasında yalnızca PKK'lılara af var. Bir tarafta belediye başkanlarını, gazetecileri ve siyasetçileri tutuklarken, diğer tarafta PKK'lıları salmaya çalışan bir yasayla karşı karşıya kaldık" dedi.