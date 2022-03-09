Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı - Son Dakika
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Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı

09.03.2022 14:28

Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştıAFYONKARAHİSAR Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Afyonkarahisar'da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ederken, Dinar ilçesinde 1571 rakımlı Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı

AFYONKARAHİSAR Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Afyonkarahisar'da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ederken, Dinar ilçesinde 1571 rakımlı Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Dinar ilçesinde geçtiğimiz hafta aralıklarla yağan kar yağışı sonrası Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Kar yağışı özellikle bölgedeki köylerde olumsuzluğu da beraberinde getirdi. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgedeki köy yollarını açık tutmak için yoğun mesai harcarken, ekipler yollarda kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 20'ye yakın personel görev alırken aynı zamanda kar küreme araçları ve iş makineleri de görev yapıyor. Karla mücadeleyi sürdüren ekipler özellikle bu akşam tekrar başlaması beklenen kar yağışı öncesi bölgedeki bütün köy yollarında biriken karları temizlemek için adeta zamana karşı yarış veriyor.

Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı
Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı
Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı

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Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı - Son Dakika


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