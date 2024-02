Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çerkes Vatandaşlarla Buluştu

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kafkas Derneği üyeleri ve Çerkes vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir" dedi.

'En büyük gücümüz, birlikteliğimiz' şiarıyla el ele, omuz omuza, gönül gönle vatandaşları kucaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Çerkes vatandaşlarla buluştu.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada tek tek masaları dolaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek açılış konuşmasında Başkan Büyükkılıç'a bu tür birlikteliğe vesile olduğu için teşekkür ederek, yaklaşan seçimlerde başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, "Et tırnak dediğimiz can dostlarımız, her birinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle, bütçesi bütçemiz, personeli personelimiz, imkanları imkanlarımızdır" dedi.

"Biz üzerimize ne düşüyorsa yaparız, birbirimize sahip çıkacağız"

Üzerlerine ne düşüyorsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bilge insan Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşlarıyız. Biz üzerimize ne düşüyorsa yaparız, birbirimize sahip çıkacağız, Mevla'm mahcup etmesin, sizlere layık kılsın. Siz bizim olmazsa olmazımızsınız. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç, eski merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13'üncü yılında rahmetle anarak, "Merhum Erbakan hocamızın vefatının 13'üncü yıl dönümü, Allah gani gani rahmet eylesin. Biz de vefa ve kadirşinaslık duygusuyla çok önemli bir bulvarımıza muhterem hocamızın ismini verdik. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı diye" ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Çerkeslerin örneklik teşkil ettiğine değinerek, "Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bizler sizleri seviyoruz. Bütün başkanlarımızla birlikte hizmetinizdeyiz" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise birlik, beraberlik mesajı vererek, "Rabbim ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında, huzur ikliminde, ezan sesleriyle kıyamete kadar siz kardeşlerimizle bir ve beraber olarak sağlıkla yaşamayı nasip eylesin diyorum" şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise 16 ilçe belediye başkanı ile kenetlendiklerini belirterek, "Biz size ne yapsak az. Kafkas Kültür Merkezi'ni ilk işimiz olarak yapıp, bitireceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım az önce talimatı verdi, benim için birinci görevdir" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ