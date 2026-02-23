Çermik Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çermik Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor

Çermik Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor
23.02.2026 14:45  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesi, 30 tonluk ekskavatör iş makinasını teslim alarak araç filosunu zenginleştirdi. Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, halk için sürekli hizmete devam edeceklerini belirtti.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesi, araç filosunu zenginleştirdi.

30 tonluk ekskavatör iş makinası törenle Çermik Belediyesine teslim edildi. Törene Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında açıklamalarda bulunan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, "Belediyenin araç filosuna yeni bir araç daha kazandırmanın sevinç ve heyecanını yaşamaktayız. Belediyemiz her geçen gün araç filosunu yeniliyor. Her şey hizmetkarı olduğumuz Çermik halkı için. Vatandaşlarımıza gece gündüz kar kış demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Şehmus Karamehmetoğlu, Diyarbakır, Çermik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çermik Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
Galatasaray’ı korkutan tablo Galatasaray'ı korkutan tablo
Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 16:07:37. #7.11#
SON DAKİKA: Çermik Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.