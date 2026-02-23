Çermik Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesi, araç filosunu zenginleştirdi.

30 tonluk ekskavatör iş makinası törenle Çermik Belediyesine teslim edildi. Törene Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında açıklamalarda bulunan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, "Belediyenin araç filosuna yeni bir araç daha kazandırmanın sevinç ve heyecanını yaşamaktayız. Belediyemiz her geçen gün araç filosunu yeniliyor. Her şey hizmetkarı olduğumuz Çermik halkı için. Vatandaşlarımıza gece gündüz kar kış demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam" dedi. - DİYARBAKIR