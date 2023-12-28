Çermik\'te 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2023 yılının değerlendirildiği 'Yıl sonu değerlendirme toplantısı' Kaymakam Vahit Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Çermik Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısına kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 2023 yılında Çermik'te yapılan çalışmalar konuşuldu. Ayrıca Çermik'te 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumların vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi adına aksaklıkların giderilmesi için kurum amirleri arasında görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Yılmaz, günün idarecilik anlayışına göre devletin vatandaşa şefkatli yüzünü göstermesi ve daha iyi hizmet sunabilmek için kurumlar arası diyaloğun üst düzeyde olması gerektiğine vurgu yaptı. - DİYARBAKIR