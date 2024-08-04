Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde Tavan Çökmesi - Son Dakika
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde Tavan Çökmesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan tavan çökmesi hakkında açıklama yaptı. 8 bebek başka bir yoğun bakım ünitesine transfer edilirken, bir bebeğin durumu kötüleşti ve kurtarılamadı.

04.08.2024 19:53
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan, Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan tavan çökmesine ilişkin yapılan açıklamada, "8 bebek, kontrollü bir şekilde hastane bünyesindeki diğer Yoğun Bakım Ünitesi'ne kuvöz içerisinde transfer edilmiştir. Tüm bebekler nakledildikten sonra entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır" denildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan tavan çökmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bugün saat 00: 02'de koridorda asma tavan üzerinden geçmekte olan sıcak musluk suyu borusundan fıskiye tarzında bir sızıntı meydana gelmiş ve iç ortam sıcaklığının düşük olması nedeniyle ortamda sislenme şeklinde buhar yayılımı oluşmuştur. Başlangıçta sadece sızıntı sesinin duyulduğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki koridorun asma tavanında çökme meydana gelmiştir. Yoğun bakımda çalışan nöbetçi doktor ve hemşireler derhal hastaların odalarına giderek bebekleri kontrol etmiş ve eş zamanlı olarak itfaiye başta olmak üzere yetkililere haber verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki 8 bebeğin sorunsuz şekilde tahliye edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Yoğun Bakım Ünitesi'nde 8 ayrı çift kapılı bağımsız odada tedavi gören, düşük doğum ağırlıklı prematüre 8 bebek, kontrollü bir şekilde hastane bünyesindeki diğer Yoğun Bakım Ünitesi'ne kuvöz içerisinde transfer edilmiştir. Tüm medikal sistemler ve cihazlar normal seyrinde çalışmaya devam etmiştir. Bu süreçte herhangi bir hastane çalışanında, bebeklerde ve refakatçi annelerde sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı bir yaralanma gelişmemiştir. Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük ve 1100 gr ağırlığında entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Vefat eden bebeğin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, diğer hastalarımıza ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde Tavan Çökmesi - Son Dakika

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