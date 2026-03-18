Çeşme\'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenle anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Törende duygusal anlar yaşandı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi üyesi Sertan Dal yaptı. Dal, Çanakkale Savaşı'nın yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda bir milletin inanç, azim ve fedakarlıkla yazdığı destan olduğunu vurguladı. Çanakkale'de verilen mücadelenin dünya tarihine altın harflerle yazıldığını belirten Dal, şehitlerin bir millete özgürlük ve umut bıraktığını ifade ederek, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Kaymakam Maraşlı Şeref Defteri'ni imzaladı

Tören kapsamında Kaymakam Mehmet Maraşlı, Şeref Defteri'ni imzaladı. Maraşlı, mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şehitlerin emaneti olan vatanın korunmasının ve birlik beraberlik ruhunun yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Törene; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Garnizon Komutanı, İstihkam Komando Albay Erol Dağdeviren, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi ve Çeşme Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Emre Erdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şube Başkanlığı Üyesi Sertan Dal, resmi kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, şehit aileleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programı düzenlendi

Resmi törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan Bayramı bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaşarak tebrikleri kabul etti.

Çeşme Kalesi'nde anlamlı sergi açıldı

Günün devamında Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi Sergi Salonu'nda, koleksiyoner Ali Rıza İşipek'in eserlerinden oluşan "Bilinmeyen Yönleriyle Çanakkale Deniz Savaşları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Maraşlı, eserleri inceleyerek bilgi aldı. Sergide, Çanakkale ruhunu yansıtan tarihi objeler ve belgeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. - İZMİR