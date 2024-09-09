ÇEŞTOB Yeni Başkanı: Çeşme Pahalı Değil, Türkiye Pahalı

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Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) yeni başkanı Orhan Belge, verdiği ilk demecinde, "Hiçbir zaman Çeşme'nin aleyhine bir kelime bile etmedim, etmeyeceğim. 'Çeşme pahalı' diyorlar. Türkiye pahalı, Çeşme değil. İnsanlar bunu ayırt etmiyor. Çeşme, kıskanılan bir yer. Güzel kıskanılır, çirkin kıskanılmaz" dedi.

24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ÇEŞTOB olağan genel kurul toplantısında yapılan tüzük değişikliği ve seçimin ardından, yeni seçilen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim kurulu toplantısında, Orhan Belge oybirliği ile başkan seçildi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından ilk demecini veren ÇEŞTOB Başkanı Belge, "Bizim için elzem olan 2025 yılı aidatları ile fuarları görüştük. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi ile işbirliği içinde fuarlarda neler yapabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hep savunduğumuz gibi sadece yerli turist yetmez. Yabancı turiste de ihtiyacımız var. En kısa süre içinde Kaymakamımızı ve Belediye Başkanımızı ziyaret edeceğiz. Yönetim kurulu toplantılarımızı her ay yapmaktan çok 2-3 kişi bile bir araya gelsek önümüzdeki yol haritasını çizeceğiz. Ayrıca 15 Eylül'e kadar da bir otelimizde, tüm üyelerimiz ile bir araya geleceğiz. Üyelerle yönetim kurulu hep birbirinden uzak kalmışlar. Onu ortadan kaldırmak için çalışacağız" diye konuştu.

"Çeşme'nin pahalı olduğu algısını gündemden nasıl uzaklaştırdığımı göreceksiniz"

Çeşme'nin pahalı olduğu algısı ile ilgili ilk ve son kez konuştuğunu vurgulayan Belge, "Bir daha Çeşme'de pahalılık algısı yapılmayacak. Bu algıyı gündemden nasıl uzaklaştırdığımı da göreceksiniz. Çeşme farklı bir yer. Farklı bir destinasyon. Çeşme'ye gelen de bu farkı anlıyor. Biz kimseyle yarışta değiliz. Sadece kendimizle yarıştayız" diye belirtti.

ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, açıklamalarını şöyle tamamladı: "2024 sezonu, ekonomik zorluklar nedeniyle beklediğimiz gibi geçmese de 2023 yılını yakaladık. Ama bizim amacımız 2019 sezonunu yakalayıp, geçmek. Eğer olağanüstü bir şey olmazsa 2025'te bunu başaracağımıza inanıyorum. Ekonomide de çarklar yerine oturuyor. İnsanların geçen seneki fiyatlara bakışı ile bu seneki fiyatlara bakışı olumlu yönde farklı. Maliyetlerin de ne olduğunu herkes biliyor. Şunu unutmayalım; Çeşme'deki hizmet hiçbir yerde yok. Bunu ben söylemiyorum, bunu; 8-10 ülke dolaşan ve yanımıza gelen arkadaşlarımız, tanıdığımız, tanımadığımız insanlar söylüyor. Çeşme çok farklı bir yer. Çeşme'deki pansiyondan beş yıldızlı otele kadar hepsi tertemiz ve güler yüzlü personeli var. Doğal güzellikleri de Çeşme'yi farklı bir destinasyon yapıyor" - İZMİR