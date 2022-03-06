Çetin: "Kadınlarımızı önceleyen projelere imza atıyoruz" - Son Dakika
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Çetin: "Kadınlarımızı önceleyen projelere imza atıyoruz"

06.03.2022 14:02
Çetin: "Kadınlarımızı önceleyen projelere imza atıyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Yurt Mahallesi'ndeki Sosyete Pazarını ziyaret etti, kadınlara karanfil vererek, günlerini kutladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Yurt Mahallesi'ndeki Sosyete Pazarını ziyaret etti, kadınlara karanfil vererek, günlerini kutladı.

Başkan Çetin, Sosyete Pazarına gelişinde esnaf ve kadınların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Pazara alışveriş için gelen kadınlara karanfil dağıtan Başkan Çetin, burada vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi dolayısıyla pazarda zorlukla ilerleyebildi.

Sosyete pazarındaki tüm kadınlara kendi elleriyle tek tek karanfil dağıtan Çetin, kadınların sadece belirli günlerde değil her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini söyledi. Çetin, "Biz de Çukurova Belediyesi olarak kadınlarımızı önceleyen projelere imza atıyoruz. Çocuklarını güven içinde bırakabilecekleri kreşler açıyoruz, meslek sahibi olmaları için meslek kursları düzenliyoruz, ürünlerini satabilecekleri kadın ürünleri pazarları açıyoruz" dedi.

Başkan Soner Çetin, gezisi sırasında kendisi ile hatıra fotoğraf çektirmek isteyen kadınları da kırmadı. Kadın olmadığı halde kadın dostu belediye başkanı ilan edildiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Çetin, pazarda standları da tek tek ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. - ADANA

Çetin: Kadınlarımızı önceleyen projelere imza atıyoruz
Çetin: Kadınlarımızı önceleyen projelere imza atıyoruz

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Soner Çetin, Çukurova, Emekçi, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çetin: 'Kadınlarımızı önceleyen projelere imza atıyoruz' - Son Dakika


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