Cevdet Yılmaz'dan Hafızlık ve Bilim Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya'da katıldığı Hafızlık İcazet Merasimi'nde yaptığı açıklamada, "Bugün dünyada bilimde, teknolojide oldukça ileri gitmiş toplumlar görüyoruz. Maalesef tarihin en büyük yıkımlarını, katliamlarını yapanlar arasında bilimde ve teknolojide ilerlemiş ülkeler var. Bunu Gazze'de en yakın dönemde yaşadık, gördük. Bilim ve teknoloji elbette çok önemli ama yeterli değil. Tek başına bilim ve teknoloji yeterli olsaydı, Gazze'deki bu soykırımı görmezdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"ne iştirak etti. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 133 öğrencinin icazet heyecanına ortak olan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim'in asırlar boyunca ilk günkü lafzıyla muhafaza edildiğini söyledi. Yılmaz, "Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizelerinden biri, asırlar boyunca ilk günkü lafzıyla muhafaza edilmiş olmasıdır. Tarih boyunca nice kitaplar, eserler kaybolmuş veya tahrif edilmiştir. Kur'an-ı Kerim ise indiği günden bu yana tek bir harfi dahi değişmeden bugün insanlığa ulaşmıştır. Bugün yeryüzünün neresine gidilirse gidilsin, aynı ayetlerin aynı tertiple, aynı lafızlarla okunuyor olması bu büyük muhafaza şuurunun en güçlü delillerinden biridir. Hafız ile muhafaza kelimelerinin aynı kökten gelmesi asırlar boyunca hafızlarımıza yüklenen vazifenin en güzel ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmak, onu ilk günkü haliyle korumak ve büyük emaneti nesilden nesile aynı titizlilikle taşımak, hafızlık geleneğinin özünü oluşturmuştur" dedi.

"Bir milleti millet yapan da işte bu muhafaza şuurudur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hafız, ilahi kelamı zihninde tutan kişi olmanın ötesinde, onu koruyan, ona sahip çıkan ve kendisine emanet edileni eksiltmeden yarınlara ulaştıran kişidir. Bir milleti millet yapan da işte bu muhafaza şuurudur. Dilini muhafaza eden, tarihini muhafaza eden, kültürünü muhafaza eden toplumlar geleceğe çok daha güçlü ve kendi kimlikleriyle yürüyebilirler. İnancını muhafaza eden milletler ise bütün bu değerleri ayakta tutacak sağlam bir istikamete sahip olurlar. Aziz milletimiz tarih boyunca Kuran-ı Kerim'i hayatının merkezinde tutarak bu manevi hafızayı canlı tutmuş, camilerimiz, medreselerimiz, Kur'an kurslarımız ve hafızlık geleneğimiz bu köklü medeniyet birikiminin en güçlü taşıyıcıları arasında yer almıştır. Bugün de aynı emanet, aynı hassasiyet ve aynı şuurla yaşamaya devam etmektedir. Hafızlık müesseseinin asırlardır dimdik ayakta kalması, milletimizin Kur'an ile kurduğu güçlü bağın, medeniyet değerlerine gösterdiği vefanın ve manevi köklerine sahip çıkma iradesinin en müstesna tezahürlerindendir."

Hafızlık projesine övgü

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'nin önemine değinen Yılmaz, uygulamanın örnek bir model teşkil ettiğini vurgulayarak, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliğinde yürütülen bu proje sayesinde evlatlarımız eğitim hayatlarına ara vermeden, hafızlıklıklarını tamamlayabilmekte ve akademik gelişimlerini sürdürürken, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etme bahtiyarlığına da erişmektedirler. Bu yönüyle proje akademik başarı ile manevi gelişimin birbirini tamamladığını gösteren çok önemli yaklaşımı ifade etmektedir. Evlatlarımızı bir yandan çağın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatırken, diğer yandan milli ve manevi değerlere bağlı, sağlam karakterli, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine de katkı sunmaktadır. 2019 yılından bu yana ülkemizin dört bir yanında onbinlerce öğrencimizin bu proje ile buluştuğunu ifade etmek isterim. Binlerce evladımızın hafızlıklarını tamamlamış olmaları da ortaya konan bu vizyonun milletimiz tarafından ne kadar güçlü şekilde benimsendiğini göstermektedir" diye konuştu.

"Kur'an'ın rehberliğini ve ahlakını daima yanınızda taşıyın"

Genç hafızlara, İbn-i Sina, Farabi, Biruni, Harezmi ve Nasirüddin Tüsi gibi Kur'an terbiyesiyle yetişmiş, hafızlık geleneğinden beslenmiş alimleri örnek gösteren Yılmaz, ilmin ahlakla birleştiğinde gerçek anlamını bulacağını dile getirdi. Yılmaz, "Onlar, Kur'an-ı Kerim'den aldıkları irfan ile ilmi araştırmalar yapmış, gökyüzünü incelemiş, matematiği geliştirmiş, tıpta çığır açmış, hukuk ve düşünce alanında insanlığa yön vermişlerdir. Sizler de Kur'an-ı Kerim'i kalbinizde muhafaza ederken kazandığınız sabrı, disiplini ve azmi hayatınız boyunca koruyun. Hangi mesleği seçerseniz seçin, hangi alanda ilerlerseniz ilerleyin, Kur'an'ın rehberliğini ve ahlakını daima yanınızda taşıyın. Milletimizin ve tüm insanlığın ilmiyle öncü, ahlakıyla örnek, değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi gençlere her zamankinden fazla ihtiyacı var. İnanıyorum ki sizler de Kur'an'dan aldığınız istikametle, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa faydalı hizmetlerde bulunacak, ilim ile irfanı, bilgi ile hikmeti birlikte kuşanan bir neslin güçlü temsilcileri olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Bunu Gazze'de en yakın dönemde yaşadık, gördük"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilimin her zaman hayatın merkezinde yer alan bir kavram olduğunu da ifade ederek, "Şunun da altını çizmek isterim; bugün de dünyada bilimde, teknolojide oldukça ileri gitmiş toplumlar görüyoruz. Maalesef tarihin en büyük yıkımlarını, katliamlarını yapanlar arasında bilimde ve teknolojide ilerlemiş ülkeler var. Bunu Gazze'de en yakın dönemde yaşadık, gördük. Bilim ve teknoloji elbette çok önemli ama yeterli değil. Tek başına bilim ve teknoloji yeterli olsaydı, Gazze'deki bu soykırımı görmezdik. Bu soykırım yaşanmazdı. Bilgiyi, bilimi, teknolojiyi ahlakla, hukukla, merhametle, hikmetle buluşturmamız lazım. İşte bunu yaptığımız zaman gerçek anlamda insanlığa hizmet etmiş oluruz. Sizler, bu nesillersiniz ve insanlığa yol gösterecek konumdasınız" şeklinde konuştu. - SAKARYA