Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta

29.06.2022 00:57
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'de etkili olan selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'de etkili olan selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Kastamonu'ya geldi. Bakan Kurum'un Kastamonu'daki ilk durağı Bozkurt ilçesi oldu. Bakan Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi önünde karşılanan Bakan Kurum, yetkililerle toplantıda bir araya geldi.

Bakan Kurum'un basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Kastamonu, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta - Son Dakika
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