Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Kastamonu'ya geldi. Bakan Kurum'un Kastamonu'daki ilk durağı Bozkurt ilçesi oldu. Bakan Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi önünde karşılanan Bakan Kurum, yetkililerle toplantıda bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Batı Karadeniz 'de etkili olan selden etkilenen Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya katıldı.

Kaynak: İHA

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