Üye Girişi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

10.02.2022 12:26
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde ele geçirilen 522 ton kaçak akaryakıt ürünlerini ihale ile satacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde ele geçirilen 522 ton kaçak akaryakıt ürünlerini ihale ile satacak.

İl müdürlüğü yetkilileri tarafından Tomarza ilçesinde yapılan denetimlerde bir depoda 522 ton 100 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ele geçirilen kaçak akaryakıt ürünlerinin ihale ile satılacağı belirtildi.

İhale ile litresi 65 kuruştan satışa çıkarılan kaçak akaryakıt ürünlerinin tahmini toplam bedelinin 339 bin 365 TL, ihalenin geçici teminatın ise 67 bin 873 TL olacağı bildirildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Akaryakıt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:32:50. #1.11#
SON DAKİKA: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement