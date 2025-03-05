Çevre Tırı MSKÜ\'de Gençlerle Buluştu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından, gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında yola çıkan 'Çevre Tırı', MSKÜ'de öğrencilerle bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında yola çıkan Çevre Tırını kampüste ağırladı.

MSKÜ Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğinde gençlerin çevre farkındalığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu etkinliğe öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Kurulan stantlarda, geri dönüşüm cam atölyesinde usta tarafından atık camlardan yapılan hediyelik eşyalar, öğrencilerin isteğine göre yapılarak ücretsiz olarak dağıtıldı. Sanal gerçeklik deneyimi, hediye çarkı, değiş tokuş standı da dikkat çekti.

Ayrıca düzenlenen çevre ağırlıklı 24 soruluk genel kültür bilgi yarışması öğrencileri hem eğlendirdi hem de bilinçlendirdi.

Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirme ve tanıtımların da yer aldığı etkinlikte, gençlerin çevreye olan duyarlılıklarını artırmaya yönelik eğitici atölye çalışmaları, canlı performanslar ve yarışmalar da büyük ilgi gördü.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe de tırı ziyaret ederek hem öğrencilerle bir araya geldi hem de faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Rektör Kaçar, "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle yer almaları ufuklarının açılmasında önemli bir paya sahip. Her bir deneyimi, deneyim koleksiyonumuzu zenginleştiren bir iş olarak görmek lazım. Çevre farkındalığını ve bilincini herkese aşılamak gerekli" diye konuştu.

Gün boyu süren etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. - MUĞLA