Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar DABB Meclis 1. Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika
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Yerel

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar DABB Meclis 1. Başkan Vekili Seçildi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar DABB Meclis 1. Başkan Vekili Seçildi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine seçildi. Genel kurulda birlik başkanlığına Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer seçildi.

27.05.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Olağan Genel Kurulu birlik toplantı salonunda yapıldı. Genel kurulda Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer oy çokluğu ile birlik başkanlığına seçilirken, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Meclis 1. Başkan Vekili oldu.

"Yerel yönetimleri güçlendireceğiz"

Tuncer, "Yerel yönetimleri güçlendirmek adına bu tür birlikteliklerin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Hep birlikte sorumluluk alarak, iş disiplinimizle katkı sağlayarak, vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Zorlu süreçten geçen ve buna rağmen hizmet etmekten ödün vermeyen belediyelerimiz var. Bu durum içerisinde dahi, var gücümüzle imkanlar oluşturup, daha iyi, daha verimli hizmetler verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Yeni projeleri hayata geçireceğiz"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yerel yönetimler arasında diyalogun önemini ifade ederek, "Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği çatısı altında belediyeler arasında hiçbir siyasi ayrım yapılmamaktadır. Yerel yönetimler olarak bölgelerimizin gelişimi noktasında birlik çatısı altında istişare ederek yeni projeleri hayata geçireceğiz. Genel kurulda birlik başkanlığı görevine seçilen Ahmet Serkan Tuncer başkanımıza ve oluşan yeni yönetim bölgemiz ve birliğimize hayırlı olsun. Şahsımıza duydukları güvenle birliğin Meclis 1. Başkan Vekilli görevine layık gören belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Başkanlık divanı, encümen üyeleri ve plan-bütçe komisyonunun da belirlendiği genel kurulda; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 2. Başkan Vekilliğine Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, 1. asil meclis katip üyeliğine Rahime Tok, 2. asil meclis katip üyeliğine Ayşe Aydoğan, 1. yedek meclis katip üyeliğine Derya Genç, 2. yedek meclis katip üyeliğine Salih Seçkin Yıldırım seçildi. İlhami Bozan, Derya Genç, Ali Şanlı, Gönül Kayış, Aydın Demirci, Deniz Gürocak ve Volkan Özel'in encümen üyesi olarak belirlendiği DABB'ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine ise Ahmet Tuncer, Ali Göbel, Ramazan Oya, Nurettin Akbuğa ve Cemal İlçi getirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar DABB Meclis 1. Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar DABB Meclis 1. Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika
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