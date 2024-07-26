Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın Başkan Yardımcılığına Ayşe Sarısu getirildi - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın Başkan Yardımcılığına Ayşe Sarısu getirildi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar\'ın Başkan Yardımcılığına Ayşe Sarısu getirildi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın Başkan Yardımcılığına, emekli hakim Ayşe Sarısu getirildi. Sarısu, yeni görevine başladı ve belediyede Başkan Yardımcısı olarak çalışacak.

26.07.2024 16:52  Güncelleme: 17:04
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ADANA (İHA) – Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın Başkan Yardımcılığına emekli hakim Ayşe Sarısu getirildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın Başkan Yardımcılığına, 35 yıl hakimlik tecrübesinin ardından emekli olan Ayşe Sarısu getirildi. Sarısu, yeni görevine başladı. Emekli olduktan sonra kamu hizmetine devam etme kararı alan Sarısu, Ceyhan Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Başkan Kadir Aydar, Sarısu'nun göreve başlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ayşe Sarısu başkanım hukuk başta olmak üzere mücadeleci ruhu, çalışma azmi, deneyim ve bilgisi ile belediyemize büyük katkılar sağlayacaktır. Akyaka'da Nail Çakırhan örneğini hepimiz biliyoruz. Kendisinin aramıza katılmasıyla birlikte Ceyhan için yürüttüğümüz projelerde daha güçlü ve kararlı adımlar atacağız" dedi.

Göreve başlayan Ayşe Sarısu ise Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, "Yılların verdiği tecrübe ile Başkanımız Kadir Aydar'ın Ceyhan için hayal ettiği projelere destek olmak için çalışacağım. Başkanımızın adaletli, hakkaniyetli, çoğulcu, insan odaklı ve sosyal belediyecilik anlayışı ile birlikte 'Ceyhan Modeli Belediyeciliği tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Literatüre bu terimi yerleştirmeye kararlıyız. Bu hedefimize ulaşmak için durmadan yorulmadan el ele verecek, bereketli topraklarda çağdaş ve müstesna bir medeniyet inşa edeceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın Başkan Yardımcılığına Ayşe Sarısu getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın Başkan Yardımcılığına Ayşe Sarısu getirildi - Son Dakika
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