Ceyhan Belediyesi, iki ayrı sentetik halı sahayı gençlerin hizmetine açtı. Açılışları yapan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Sağlıklı yaşam için sporu önceliyoruz. Ceyhan'da herkesin spor yapmasına olanak sağlamak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Terimizin son damlasına kadar Ceyhan halkı için çalışacağız" dedi.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kaynak Kardeşler" ve Yahya Çoşan halı sahalarının açılışını yaptı. Ceyhan Veteran Takımları ve futbol kursu öğrencilerinden oluşan takımların dostluk maçlarıyla açılışını gerçekleştirdiği sentetik halı sahalardan birinin adını Ceyhanlı milli futbolcular Reşit Kaynak ve Orhan Kaynak kardeşler anısına "Kaynak Kardeşler" olarak belirleyen Başkan Erdem, ikinci sentetik halı sahaya da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ceyhanspor ve Adana Demirspor taraftarı Yahya Coşan'ın ismini verdi.
Komşularının anılarını sporla yaşatmaya ve bir araya getirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Erdem, "Sağlıklı yaşam için sporu önceliyoruz. Ceyhan'da herkesin spor yapmasına olanak sağlamak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Terimizin son damlasına kadar Ceyhan halkı için çalışacağız" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?