Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı

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Ceyhan Belediyesi, iki ayrı sentetik halı sahayı gençlerin hizmetine açtı. Açılışları yapan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Sağlıklı yaşam için sporu önceliyoruz. Ceyhan'da herkesin spor yapmasına olanak sağlamak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Terimizin son damlasına kadar Ceyhan halkı için çalışacağız" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kaynak Kardeşler" ve Yahya Çoşan halı sahalarının açılışını yaptı. Ceyhan Veteran Takımları ve futbol kursu öğrencilerinden oluşan takımların dostluk maçlarıyla açılışını gerçekleştirdiği sentetik halı sahalardan birinin adını Ceyhanlı milli futbolcular Reşit Kaynak ve Orhan Kaynak kardeşler anısına "Kaynak Kardeşler" olarak belirleyen Başkan Erdem, ikinci sentetik halı sahaya da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ceyhanspor ve Adana Demirspor taraftarı Yahya Coşan'ın ismini verdi.

Komşularının anılarını sporla yaşatmaya ve bir araya getirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Erdem, "Sağlıklı yaşam için sporu önceliyoruz. Ceyhan'da herkesin spor yapmasına olanak sağlamak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Terimizin son damlasına kadar Ceyhan halkı için çalışacağız" diye konuştu.