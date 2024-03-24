Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı

Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı

Ceyhan Belediyesi, gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla iki ayrı sentetik halı sahayı hizmete açtı. Belediye Başkanı Hülya Erdem, sağlıklı yaşam için sporun önemine vurgu yaparak, Ceyhan halkının spor yapabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

24.03.2024 10:34  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediyesi, iki ayrı sentetik halı sahayı gençlerin hizmetine açtı. Açılışları yapan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Sağlıklı yaşam için sporu önceliyoruz. Ceyhan'da herkesin spor yapmasına olanak sağlamak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Terimizin son damlasına kadar Ceyhan halkı için çalışacağız" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kaynak Kardeşler" ve Yahya Çoşan halı sahalarının açılışını yaptı. Ceyhan Veteran Takımları ve futbol kursu öğrencilerinden oluşan takımların dostluk maçlarıyla açılışını gerçekleştirdiği sentetik halı sahalardan birinin adını Ceyhanlı milli futbolcular Reşit Kaynak ve Orhan Kaynak kardeşler anısına "Kaynak Kardeşler" olarak belirleyen Başkan Erdem, ikinci sentetik halı sahaya da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ceyhanspor ve Adana Demirspor taraftarı Yahya Coşan'ın ismini verdi.

Komşularının anılarını sporla yaşatmaya ve bir araya getirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Erdem, "Sağlıklı yaşam için sporu önceliyoruz. Ceyhan'da herkesin spor yapmasına olanak sağlamak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Terimizin son damlasına kadar Ceyhan halkı için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Hülya Erdem, Ceyhan, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz
    14 Mar Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.

  • Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti
    14 Mar Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.


10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
23:49 THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:26 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
07:51 Brezilya’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü
00:10 Papua Yeni Gine’de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Papua Yeni Gine'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
23:16 Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
21:49 İspanya’da Telegram’ın kullanımı askıya alındı İspanya'da Telegram'ın kullanımı askıya alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 10:46:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement