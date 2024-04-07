Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş.\'de İşten Çıkarmalar

Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş.'de kendi bölümünde çalışmayan kişilerin iş akdinin sonlandırılmasının ardından Belediye Başkanı Kadir Aydar; "Ya 200 bin Ceyhanlı'ya hizmet yapacağız ya da belli sayıda insanı mutlu edeceğiz. Bizim tercihimiz Ceyhanlıların tümünü mutlu etmektir" açıklamasında bulundu.
Yapılan fazla personel alımından dolayı belediyenin hiçbir hizmet üretmeden sadece işçi maaşları ödeyebildiğini rakamlarla açıklayan Aydar, "Ceyhanlı hemşerilerime soruyorum; sadece maaş ödeyen hiçbir hizmet üretemeyen bir belediye mi isterler, yoksa kentin dört bir yanına hizmet üreten bir belediye mi isterler? Bu sebepten ötürü belediyede önceliğimiz mali disiplini sağlayarak, hizmet üretmektir. Kendi alanında çalışmayan tüm personelin iş akdi sonlandırıldı. Bizlere güvenen 200 bin hemşerimizin mutluluğu kendi alanında çalışmadan rahat rahat maaş alan personelin mutluluğundan daha önemlidir" dedi.
Ceyhan Belediyesi'ne bağlı personel AŞ'de görünüp farklı iş pozisyonlarına oturan personelin çıkışlarının yapılması üzerine basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Kadir Aydar; "Ceyhan'a hizmet etmek için söz verdim. Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş. işçi ile doldurulmuş. SGK giderleri hariç ayda 9 milyon TL (trilyon) sadece bu kişilere ödeniyor. Bu paralarla üst geçit, kent meydanı, yollar yapacağız. ya bu kişilerin rahatı bozulmayacak ya da hizmet edeceğiz. Biz elbette ki hizmeti tercih ediyoruz" dedi.
Basın Mensuplarının sorularını da yanıtlayan Aydar şunları söyledi:
"Öncelikle göreve geldiğim andan itibaren amacımız Ceyhan'a hizmet etmek ve bu uğurda mücadele etmek. Geldiğim zaman mali tabloyu gördüğüm de resmen şaşırdım, durum içler acısı. Şu an görülen o ki belediyenin tek işi orada olan personele maaş ödemek. Onun dışında hizmet yapacak hiçbir geliri ve bütçesi yok. Ceyhanlıların benden beklediği hizmet var. Caddeleri asfalt, yolları temiz, modern parklar, kent meydanları, köprüler, oteller, saunalar, hamamlar kadınlara ve emekliye verdiğim sözleri yerine getirmek için öncelikle mali bilançoyu düzeltmem gerekir. İller Bankasından gelen 22 milyon TL'nin 9 milyon Lirası Personel A.Ş.'ye gidiyor. Memur ve sözleşmeli işçilerle birlikte toplam paranın 21 milyon 869 bin lirası harcanıyor. Bütçede kalan aylık yaklaşık 200 Bin TL ile biz Ceyhan'a nasıl hizmet yapacağız?. Açıkça söylemeliyim ki; 400 kişinin maaşını ödemek için belediye başkanı seçilmedim. Ben Ceyhan'a hizmet etmek için belediye başkanı seçildim. Ceyhanlıların benden beklentisi 400 personele maaş ödemek değil, 200 Bin Ceyhanlı'ya hizmet etmektir. Belediyeyi memurlarla ve kadrolu işçilerle yöneteceğiz. Kalan personel de işini yapacak, kendi görevini yapacak. Onun dışında belediyede işten çıkmayan kısım ise temizlik ve park bahçede çalışan personeller olacak. Sözümü tutmam için mali disiplini sağlamam gerekiyor. Bir avuç azınlığın maaşını ödemek için değil, Ceyhan'a hizmet için geldim. Bu saatten sonra belediyede gereğinden fazla personel çalışmayacak. Ben Ceyhan halkına bir söz verdim ve sözümü yerine getirmek için bütün bedeli ödemeye hazırım. Şimdi siz değerli basın mensuplarına ve Ceyhanlı hemşerilerime soruyorum; Sadece personelin maaşını ödeyip onları mı mutlu mu edelim, yoksa iki yüz bin Ceyhanlı'ya hizmet mi yapalım?." - ADANA
Son Dakika › Yerel › Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş.'de İşten Çıkarmalar - Son Dakika
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