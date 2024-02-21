Ceyhan Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Ceyhan Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Devam Ediyor

Ceyhan Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Devam Ediyor

Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ve farklı branşlarda eğitimler sunuyor.

21.02.2024 09:34  Güncelleme: 09:40
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Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarından farklı branşlarda eğitimlere ve profesyonel rehberlik hizmetine kadar pek çok olanakla Ceyhanlı öğrencilerin yanında oluyor. Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Her yıl yeni genç beyinlerimizi üniversiteyle tanıştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Gençlerimizi hayallerine bir adım daha yaklaştırmanın gururuyla üniversiteye hazırlık kurslarımızda hız kesmiyoruz" diye konuştu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, geçen aylarda hizmete açılan Bisiklet Evi'nde çocuklarla, gençlerle ve aileleriyle bir araya geldi.

Çocukların ve gençlerin spor dolu ortamlarda buluşması için çalıştıklarını belirten Başkan Erdem, doğayla, çevreyle iç içe spor yapan, bisiklet kullanan çocukların, gençlerin sağlıklı gelişimlerine destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ceyhan Belediyesi'nin okullarda başlattığı dönüşüm seferberliğine de değinen Başkan Erdem ilçedeki okullara yerleştirdikleri dönüşüm kutularının pek çok yerel yönetime de örnek oluşturduğunu kaydetti. Erdem, "İklim krizinin kapımızda olduğu bu günlerde, Ceyhanımızı örnek bir kent yapmak için omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Ceyhan'da ilkleri, enleri, tekleri başarmanın gururunu yaşadığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdem, "Ceyhan'a hizmet yürek ister. Biz, sonuna kadar ilçemizin doğası, çevresi, insanları, çocukları, gençleri için mücadelemize devam edeceğiz. Daha güzel, daha yaşanılır bir Ceyhan için komşularımızla, hemşehrilerimizle el ele omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Devam Ediyor - Son Dakika
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