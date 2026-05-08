Ceyhan'da 15 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında istihbari çalışma başlatıldı. Bu çerçevede jandarma ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda, 5 Mayıs'ta saat 13.30 ile 18.30 arasında Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'nde A.A.Ö. (26) isimli şüphelinin işlettiği iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 milyon 220 bin adet boş makaron, 20 bin adet dolu makaron, 30 bin 796 paket gümrük kaçağı sigara, 12 bin 800 adet puro, 85 elektronik sigara, 1 ton 819 kilogram tütün, 41 kilogram nargile tütünü, bin 256 adet ısıtılarak tüketilen tütün ürünü, 636,9 kilogram çay, 15 bin 267 şişe alkollü içki ile 229 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğu belirtilen ürünlere el konulurken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A.Ö., pazarlama ve operasyon sorumlusu E.M. ile kepçe operatörü A.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,