Ceyhan'da 15 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceyhan'da 15 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu

08.05.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Jandarması, Ceyhan'da düzenlediği operasyonda 15 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi.

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında istihbari çalışma başlatıldı. Bu çerçevede jandarma ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda, 5 Mayıs'ta saat 13.30 ile 18.30 arasında Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'nde A.A.Ö. (26) isimli şüphelinin işlettiği iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 milyon 220 bin adet boş makaron, 20 bin adet dolu makaron, 30 bin 796 paket gümrük kaçağı sigara, 12 bin 800 adet puro, 85 elektronik sigara, 1 ton 819 kilogram tütün, 41 kilogram nargile tütünü, bin 256 adet ısıtılarak tüketilen tütün ürünü, 636,9 kilogram çay, 15 bin 267 şişe alkollü içki ile 229 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğu belirtilen ürünlere el konulurken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A.Ö., pazarlama ve operasyon sorumlusu E.M. ile kepçe operatörü A.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceyhan'da 15 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:27
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:51:05. #7.13#
SON DAKİKA: Ceyhan'da 15 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.