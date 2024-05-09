Ceyhan\'da En Eski Konak Belediyeye Hibe Edildi

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Ceydan'da 1940 yılında inşa edilen en eski konaklardan 'Güleçyüz Konak', Ceyhan Belediyesi'ne hibe edildi. Belediye tarafından restore edilecek olan konak, sosyal tesis olarak Ceyhanlı vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, söz verdiği hizmetleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Ceyhan halkının desteğini alarak hizmetlerine emin adımlarla yürüyen başkan Aydar'a, bir destek de ilçenin köklü ailelerinden Güleçyüz ailesi tarafından geldi. Ceyhan'daki en eski konağın sahibi Sami Güleçyüz,

'Güleçyüz Konağı'nı belediyeye hibe etti.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve Ceyhan'ın en eski konaklarından olan tarihi Güleçyüz Konağı, restore edilerek Ceyhan halkının hizmetine sosyal tesis olarak sunulacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Güleçyüz ailesine teşekkür ederek, "2019 yılında konağın bulunduğu alanı yeniden imar edip rekreasyon alanına çevirdiğimizde bu konakla ilgili düşüncelerimiz vardı. Bu konağı restore edip Ceyhan Belediyesi tarafından güzel bir sosyal tesis haline getireceğiz ve Ceyhanlıların kullanımına açacağız. Bu konağa, bu değerlere ve bu kültüre sahip çıkacağız. Sami Güleçyüz, sağ olsun bizim bu hayallerimizi gerçekleştirmemize vesile olup konağı ücretsiz bize hibe etti. Ceyhan halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sami Güleçyüz ise konağın 1940'lı yılların başından dedesi tarafından inşa ettirildiğini belirterek, "1956 yılında ben bu konakta doğdum. 68 yıldır ikametim bu konakta. Böyle bir değerin Ceyhan'a kazandırılması için sayın başkanın dinamik ve fikirlerinden yararlanarak, kurumsal kimliği olan Ceyhan Belediyesi'ne teslim etmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA