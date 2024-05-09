Ceyhan'da En Eski Konak Belediyeye Hibe Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ceyhan'da En Eski Konak Belediyeye Hibe Edildi

Ceyhan\'da En Eski Konak Belediyeye Hibe Edildi

Ceyhan'da bulunan ve 1940 yılında inşa edilen en eski konaklardan biri olan 'Güleçyüz Konak', Ceyhan Belediyesi'ne hibe edildi. Konak, belediye tarafından restore edilerek sosyal tesis olarak hizmete sunulacak.

09.05.2024 11:13  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceydan'da 1940 yılında inşa edilen en eski konaklardan 'Güleçyüz Konak', Ceyhan Belediyesi'ne hibe edildi. Belediye tarafından restore edilecek olan konak, sosyal tesis olarak Ceyhanlı vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, söz verdiği hizmetleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Ceyhan halkının desteğini alarak hizmetlerine emin adımlarla yürüyen başkan Aydar'a, bir destek de ilçenin köklü ailelerinden Güleçyüz ailesi tarafından geldi. Ceyhan'daki en eski konağın sahibi Sami Güleçyüz,

'Güleçyüz Konağı'nı belediyeye hibe etti.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve Ceyhan'ın en eski konaklarından olan tarihi Güleçyüz Konağı, restore edilerek Ceyhan halkının hizmetine sosyal tesis olarak sunulacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Güleçyüz ailesine teşekkür ederek, "2019 yılında konağın bulunduğu alanı yeniden imar edip rekreasyon alanına çevirdiğimizde bu konakla ilgili düşüncelerimiz vardı. Bu konağı restore edip Ceyhan Belediyesi tarafından güzel bir sosyal tesis haline getireceğiz ve Ceyhanlıların kullanımına açacağız. Bu konağa, bu değerlere ve bu kültüre sahip çıkacağız. Sami Güleçyüz, sağ olsun bizim bu hayallerimizi gerçekleştirmemize vesile olup konağı ücretsiz bize hibe etti. Ceyhan halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sami Güleçyüz ise konağın 1940'lı yılların başından dedesi tarafından inşa ettirildiğini belirterek, "1956 yılında ben bu konakta doğdum. 68 yıldır ikametim bu konakta. Böyle bir değerin Ceyhan'a kazandırılması için sayın başkanın dinamik ve fikirlerinden yararlanarak, kurumsal kimliği olan Ceyhan Belediyesi'ne teslim etmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Ceyhan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceyhan'da En Eski Konak Belediyeye Hibe Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:55:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ceyhan'da En Eski Konak Belediyeye Hibe Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement