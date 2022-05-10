Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik

10.05.2022 15:56
Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik

Ceylan grup ve Karavil grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Diyarbakır ve bölge halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Ceylan grup ve Karavil grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Diyarbakır ve bölge halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor. 8 Mayıs Anneler Günü'nde alışveriş merkezi ziyaretçilerine özel bir etkinlikle av sahipliği yaptı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de 8 Mayıs Anneler Günü'nde de annelerin destekçisi oldu. Anneler Günü çerçevesinde AVM'nin ortasında sahne kuruldu. Sahnede, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı ile diyetisyenlerden oluşan alanlarında uzman doktorlar ile söyleşi düzenlendi. Etkinlikte, anneler, anne adayları ile söyleşi yapıldı. Etkinliklerden bir diğeri ise, akustik performans oldu. Akustik performans etkinliğinde anneler için hazırlanmış özel şarkılar, müzik dinletileri ile ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı. - DİYARBAKIR

Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik
Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik

YORUMLAR
500
Muratpaşa Belediyesi'nden Anneler Günü Etkinliği Muratpaşa Belediyesi'nden Anneler Günü Etkinliği Diyarbakır OSB'de seçim heyecanı Diyarbakır OSB'de seçim heyecanı

alışveriş merkezi, Anneler Günü, Diyarbakır, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:18 Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 22:13:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement