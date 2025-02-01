Ceylan Karavil Park'ta Kaptan Pengu Etkinliği - Son Dakika
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Ceylan Karavil Park'ta Kaptan Pengu Etkinliği

Ceylan Karavil Park\'ta Kaptan Pengu Etkinliği

Sömestir tatilinde çocuklar için ücretsiz 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' etkinliği düzenleniyor.

01.02.2025 12:11
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Sömestir tatilinde çocuklar için unutulmaz bir etkinlik yapılıyor. 31 Ocak ve 1-2 Şubat tarihlerinde Ceylan Karavil Park AVM, "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" etkinliği düzenleniyor.

3 gün boyunca minik ziyaretçilerini eğlendirmek amacıyla yapılan etkinliğin ilk gününde yüzlerce aile ve çocukları katıldı. Ceylan Karavil Park AVM'de yapılan etkinlik 31 Ocak, 1 Şubat, 2 Şubata kadar devam edecek. Etkinlik saatleri ise 14.00 - 16.00 - 18.00 olarak belirlendi. Etkinlik, tüm çocukların katılımına açık ve ücretsiz olarak belirlendi. Her yaştan çocuğun keyif aldığı bu etkinlik, onları hem eğlendirecek hem de farklı becerilerini keşfetmelerine yardımcı olacak.

Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar çok memnun kaldıklarını ve sürekli bu tarz etkinliklerin olmasının temenni ettiklerini belirtti. Kürşat Filiz, çok güzel bir etkinlik olduğunu ve çocukların böyle etkinliklere ihtiyaçlarını olduğunu söyledi. Filiz, "Hem eğleniyorlar hem sömestir tatilindeki boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Biz de onlarla birlikte eğleniyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Elif Ekin ise çok mutlu olduğunu ve güzel bir etkinlik olduğunu belirtti. Ekin, bu tür etkinliklerin yapılması çok güzel olduğunu ve devamının gelmesini istediklerini söyledi.

Bir diğer minik katılımcı Muhammet Ali Ekin etkinliklerin çok güzel olduğunu ve devamlı bu etkinliklerin yapılmasını istediğini belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceylan Karavil Park'ta Kaptan Pengu Etkinliği - Son Dakika

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