Ülke genelinde Bu yıl ilk kez kutlanan Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali İhsan Çetindere, Cezaevi 2. Müdürü Ekrem Bacaksız ile kurum personeli katıldı.
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali İhsan Çetindere tarafından kurum adına hazırlanan çelenk Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
6 Haziran 1938 tarihinde temelleri atılan modern infaz sisteminin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Ceza İnfaz Personeli Günü Vezirköprü'de Kutlandı - Son Dakika
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