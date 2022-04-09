Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Silivri'deki intihar haberlerine yalanlama - Son Dakika
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Silivri'deki intihar haberlerine yalanlama

09.04.2022 09:47
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Silivri'deki intihar haberlerine yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri 5'nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki toplu intihar haberlerine yalanlama getirerek böyle bir olayın gerçekleşmediği duyuruldu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri 5'nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki toplu intihar haberlerine yalanlama getirerek böyle bir olayın gerçekleşmediği duyuruldu.

Sosyal medya platformlarındaki asılsız haberlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında; Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir." - ANKARA

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İntihar, Medya, İnfaz, CTE, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Silivri'deki intihar haberlerine yalanlama - Son Dakika


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