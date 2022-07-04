Cezaevi Müdürü Aytuttu'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti - Son Dakika
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Cezaevi Müdürü Aytuttu'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti

04.07.2022 14:03
Cezaevi Müdürü Aytuttu'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Tayin sebebiyle görev yeri değişen Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Müdür Aytuttu ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, Aytuttu'ya Bozüyük'te yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - BİLECİK

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Bozüyük'te bayram temizliği Bozüyük'te bayram temizliği
Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cezaevi Müdürü Aytuttu'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezaevi Müdürü Aytuttu'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti - Son Dakika
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