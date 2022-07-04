Tayin sebebiyle görev yeri değişen Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Müdür Aytuttu ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, Aytuttu'ya Bozüyük'te yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Cezaevi Müdürü Aytuttu'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti - Son Dakika

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