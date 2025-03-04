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Cezaevinde Eğitim Desteği

Cezaevinde Eğitim Desteği

Gölpazarı Cezaevi'nde derslik ve konferans salonu açıldı, mahkümların topluma kazandırılması hedefleniyor.

04.03.2025 01:08
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Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkümlar ve cezaevi personeli için yapılan derslik ve konferans salonu açıldı.

İl protokolü ile birlikte açılış törenine katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ceza infaz kurumlarında eğitim ve sosyal faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, yapılan bu tür yatırımların mahkümların yeniden topluma kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Törenin ardından cezaevindeki atölyeleri ziyaret eden Vali Aygöl, burada mahkümlar tarafından üretilen çeşitli el sanatları ve atölye çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aygöl, üretimin ve meslek edindirme faaliyetlerinin mahkümların rehabilitasyonu açısından kritik olduğunu ifade etti.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret, cezaevi personeli ve aileleriyle düzenlenen iftar programı ile sona erdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında, cezaevi personeli ve aileleriyle sohbet eden Vali Aygöl, onların görüş ve taleplerini dinledi.

Ceza infaz kurumlarında eğitim ve sosyal projelerin devam edeceğini belirten Vali Aygöl, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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