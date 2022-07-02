Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet Ödülü'nü kazandı

02.07.2022 10:46
Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet Ödülü'nü kazandı

Uğur Entegre Gıda çatısı altında 2020 Kasım ayında Nazilli satış mağazası ile faaliyetlerine başlayan Chocolate 333, Ege bölgesinin büyüyen değerleri arasında atılımları ile ilerleyişini sürdürüyor.

Uğur Entegre Gıda çatısı altında 2020 Kasım ayında Nazilli satış mağazası ile faaliyetlerine başlayan Chocolate 333, Ege bölgesinin büyüyen değerleri arasında atılımları ile ilerleyişini sürdürüyor.

Bünyesinde bulundurduğu Çikolata mutfağı, ürünlerini oluşturan kaliteli hammaddeler ve Dünyanın en kaliteli kakao çekirdeklerinden üretilen Belçika çikolatasından üretilen pasta ve tatlı çeşitleri ile Ege bölgesindeki gastronomi gelişimine önemli katkılar sunan Chocolate 333, artık uluslararası tescile de sahip oldu.

Chocolate 333, Uluslararası Akreditasyon Derneğinin düzenlediği lezzet tadım etkinliği sonucunda Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görüldü. Belçika Çikolatasından üretilen, trüff, kırma çikolata ve Rocher çeşitlerinin tadımı akabinde jüri üyelerinden tam not alan Chocolate 333, iddialı olduğu lezzet alanında Uluslararası bir ödül ile sektörün öncü firmaları arasına adını yazdırdı.

Uluslararası geçerliliğe sahip Ulak Üstün Lezzet ödülü ile Chocolate 333, tadım ustalarını etkilemeyi başardı. Mağazalarının bulunduğu Kuşadası, Nazilli, Buca ve Balçova'da oldukça popüler olan Chocolate 333, tescilli Üstün Lezzetleri ile artık adından daha fazla söz ettirecektir.

Ödül sonrası açıklama yapan marka temsilcisi; "Üstün Lezzet ödülüne sahip olmak elbette bizler için çok önemli ve oldukça heyecan verici. Bu başarıları hak ediyor olduğumuzun bilincinde idik, uzman görüşünün de bizlerin ürünlerini tescilliyor olması ve ürünlerimizi Üstün Lezzet ödülüne layık görmesi attığımız adımların doğru olduğunun göstergesi" açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında ise ise, firmanın bir sonraki adımından bahseden Uğur Entegre Gıda Yetkilileri; "Uluslararası geçerliliğe sahip Ulak Lezzet Ödülü'nü kazanmak, bizlere doğru hedeflere sahip olduğumuzu gösteriyor. Uluslararası geçerliliğe sahip lezzetli ürünlerimizin olduğunu artık tescilli bir şekilde ifade edebiliyoruz. Uzmanlar bizlerin ürünlerini onayladı, sıra bizlerin markamızın ürünlerini layık olduğu yere taşıyarak ulusal çapta büyük bir markayı insanlara sunmak" diyerek bu iddialı lezzetlere Buca, Balçova, Nazilli ve Kuşadası'nda bulunan Chocolate 333 şubelerinde ulaşılabileceği belirtildi. - AYDIN

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Didim beyaz perdede Didim beyaz perdede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet törenine katıldı: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet törenine katıldı: (3)
Kaynak: İHA

Belçika, Nazilli, Ege, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet Ödülü'nü kazandı - Son Dakika

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