Chopper Motosikletçiler Samsun\'da Buluştu

16.05.2026 14:44
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında chopper motosiklet tutkunları Samsun'da buluştu, çelenk bıraktı.

SAMSUN (İHA) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden yola çıkan chopper türü araç kullanan motosikletçiler, Samsun'da bir araya geldi.

Chopper türü motosiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da Onur Anıtı önünde buluştu. Kortej halinde polis eşliğinde anıta gelen Khagans Kulübü üyeleri, 106 chopper motosiklet ile Atatürk Anıtı'nı çevreleyip çelenk bıraktı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Khagans basın sözcüsü Denizer Atabay, "Biz Türkiye'de motosiklet kullanmayı, Atatürk'ü seven, örf ve adetlerimizi devam ettirmeyi temel görev edinen bir motosiklet kulübüyüz. Türkiye genelinde 180 üyemiz var. Samsun'da da bölümümüz var. 18 ilde grubumuz faaliyet gösteriyor. Bugün de 106 motor ile etkinliğe katıldık. Türkiye'nin her şehrinden en az 2-3 arkadaşımız bugünkü etkinlikte bize katıldılar. Bayram etkinliklerini Samsun'da yürüteceğiz" dedi.

Tören, anıta çelenk sunumunun ardından sona ererken, vatandaşlar ise chopper motosikletlere binerek hatıra fotoğrafı çekindiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

