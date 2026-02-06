6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Chp, İzmir'de Anma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Chp, İzmir'de Anma Etkinliği Düzenledi

06.02.2026 09:30  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi. İzmir'de yapılan törende, depremde kaybedilen hayatlar ve felaketin yarattığı derin acılar vurgulandı.

(İZMİR) - CHP, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma etkinliği düzenledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı önünde ilk depremin yaşandığı saat 04.17'de yapılan ve saygı duruşu ile başlayan anma etkinliğine, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anmaya katılanlar, ellerinde depremden etkilenen illerin isimleri ve "270 bin depremzede konteynerlerde yaşıyor bu ayıba son verin" yazan dövizler taşıdı. CHP İzmir İl Başkanlığı adına konuşan İletişim Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Eylem Alan Çetiner,  şunları söyledi:

"O gün sadece depremi yaşayanlar değil, bizler de ailemizi, arkadaşlarımızı, evimizi, yuvamızı kaybettik. Ateş düştüğü yeri, yani tam yüreğimizi, tümüyle ülkemizi yaktı."

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin sebep olduğu can kayıpları ve yıkımlar zamanla unutulacak, alışılacak acılar değil. Yıllar geçiyor ama ne o yıkım hafızamızdan siliniyor ne de o acılar yüreğimizden… Ülkemizi büyük bir acıya boğan, toplumda derin ve iyileşmez yaralar bırakan 6 Şubat 2023 depreminin bize yaşattıkları, bir ülkenin tarihinde yer alacak en büyük acılardan birisi olarak tarihteki yerini aldı. O gün sadece depremi yaşayanlar değil, bizler de ailemizi, arkadaşlarımızı, evimizi, yuvamızı adeta kaybettik. Ateş düştüğü yeri yani tam yüreğimizi, tümüyle ülkemizi yaktı. O acı 85 milyonun ortak acısı ve kaybı oldu. Bugün hala o acıyla ayaktaysak, yaşanan dayanışma ve acıların her türlüsünün paylaşılması sayesindedir."

"Denetimsizlik, imar affı ve rant öldürür"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da şunları kaydetti:

"Bu anma törenlerini hatırlamak, unutmamak için yapıyoruz. Çünkü unuttuğumuz takdirde aynı felaketleri tekrar tekrar yaşama olasılığımız giderek artıyor. Aslında her gün ama her gün bu süreçle yüzleşiyoruz. Hepimizin tek tek bireyler olarak da sorumluluk bilinciyle donanmamız gerekiyor. Denetimsizlik öldürür. İmar afları öldürür. Rant anlayışı öldürür. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bilimden yana tavır almalı, gerekli önlemleri alırken ihmalleri görmezden gelmemeliyiz. Bunları yapmak için de büyük bir gayret içinde olmalıyız. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun."

"İnsanların canını korumaktan daha önemli bir görevimiz yok"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu da şöyle konuştu:

"Hala tam sayının bilinmediği on binlerce insanımızı kaybettik. Onlara bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bu borcumuz da bundan sonra yeni afetlerde yeni canları kaybetmemek, buna hazır olmak. Bu ülkenin, Anadolu coğrafyasının en büyük sorunlarından biri deprem bölgesi olması. Dirençli kentleri yaratmak zorundayız. İnsanların canını korumaktan, hayatını korumaktan daha önemli bir görevimiz olmadığını düşünüyorum. En büyük görevimiz bu depremlerde bir canımızı kaybetmeyecek şekilde ülkemizi bu afetlere hazır hale getirmek olmalı. Yaşananları asla unutmuyoruz ve gerçekten çok üzgünüz. Maalesef depremzede insanlarımız hala insanca yaşam koşullarına sahip olamadı. Hala yüzbinlerce insanımız konteyner kentlerde yaşıyor. Bir an önce sağlıklı kentlerin yaratılması ve tüm insanlarımızın normal hayatına dönmesi sağlanmalı. Unutmuyoruz, unutmamalıyız çünkü deprem bu ülkenin bir gerçeği ve unuttuğumuzda neler olacağını acı bir şekilde gördük. Canlarını kaybedenlere, yarım kalan hayatlara ve hayallere bunu borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ruhları şad olsun. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun."

CHP İlçe Başkanlıkları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları 30 ilçede düzenledikleri etkinliklerle andı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kahramanmaraş, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Chp, İzmir'de Anma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:35:45. #7.11#
SON DAKİKA: 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Chp, İzmir'de Anma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.