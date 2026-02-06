6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Chp, İzmir'de Anma Etkinliği Düzenledi

(İZMİR) - CHP, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma etkinliği düzenledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı önünde ilk depremin yaşandığı saat 04.17'de yapılan ve saygı duruşu ile başlayan anma etkinliğine, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anmaya katılanlar, ellerinde depremden etkilenen illerin isimleri ve "270 bin depremzede konteynerlerde yaşıyor bu ayıba son verin" yazan dövizler taşıdı. CHP İzmir İl Başkanlığı adına konuşan İletişim Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Eylem Alan Çetiner, şunları söyledi:

"O gün sadece depremi yaşayanlar değil, bizler de ailemizi, arkadaşlarımızı, evimizi, yuvamızı kaybettik. Ateş düştüğü yeri, yani tam yüreğimizi, tümüyle ülkemizi yaktı."

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin sebep olduğu can kayıpları ve yıkımlar zamanla unutulacak, alışılacak acılar değil. Yıllar geçiyor ama ne o yıkım hafızamızdan siliniyor ne de o acılar yüreğimizden… Ülkemizi büyük bir acıya boğan, toplumda derin ve iyileşmez yaralar bırakan 6 Şubat 2023 depreminin bize yaşattıkları, bir ülkenin tarihinde yer alacak en büyük acılardan birisi olarak tarihteki yerini aldı. O gün sadece depremi yaşayanlar değil, bizler de ailemizi, arkadaşlarımızı, evimizi, yuvamızı adeta kaybettik. Ateş düştüğü yeri yani tam yüreğimizi, tümüyle ülkemizi yaktı. O acı 85 milyonun ortak acısı ve kaybı oldu. Bugün hala o acıyla ayaktaysak, yaşanan dayanışma ve acıların her türlüsünün paylaşılması sayesindedir."

"Denetimsizlik, imar affı ve rant öldürür"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da şunları kaydetti:

"Bu anma törenlerini hatırlamak, unutmamak için yapıyoruz. Çünkü unuttuğumuz takdirde aynı felaketleri tekrar tekrar yaşama olasılığımız giderek artıyor. Aslında her gün ama her gün bu süreçle yüzleşiyoruz. Hepimizin tek tek bireyler olarak da sorumluluk bilinciyle donanmamız gerekiyor. Denetimsizlik öldürür. İmar afları öldürür. Rant anlayışı öldürür. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bilimden yana tavır almalı, gerekli önlemleri alırken ihmalleri görmezden gelmemeliyiz. Bunları yapmak için de büyük bir gayret içinde olmalıyız. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun."

"İnsanların canını korumaktan daha önemli bir görevimiz yok"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu da şöyle konuştu:

"Hala tam sayının bilinmediği on binlerce insanımızı kaybettik. Onlara bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bu borcumuz da bundan sonra yeni afetlerde yeni canları kaybetmemek, buna hazır olmak. Bu ülkenin, Anadolu coğrafyasının en büyük sorunlarından biri deprem bölgesi olması. Dirençli kentleri yaratmak zorundayız. İnsanların canını korumaktan, hayatını korumaktan daha önemli bir görevimiz olmadığını düşünüyorum. En büyük görevimiz bu depremlerde bir canımızı kaybetmeyecek şekilde ülkemizi bu afetlere hazır hale getirmek olmalı. Yaşananları asla unutmuyoruz ve gerçekten çok üzgünüz. Maalesef depremzede insanlarımız hala insanca yaşam koşullarına sahip olamadı. Hala yüzbinlerce insanımız konteyner kentlerde yaşıyor. Bir an önce sağlıklı kentlerin yaratılması ve tüm insanlarımızın normal hayatına dönmesi sağlanmalı. Unutmuyoruz, unutmamalıyız çünkü deprem bu ülkenin bir gerçeği ve unuttuğumuzda neler olacağını acı bir şekilde gördük. Canlarını kaybedenlere, yarım kalan hayatlara ve hayallere bunu borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ruhları şad olsun. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun."

CHP İlçe Başkanlıkları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları 30 ilçede düzenledikleri etkinliklerle andı.