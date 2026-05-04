CHP 81 İlde Sahada... Partililer Bilecik'teki Kapalı Pazarda Yurttaşlarla Bir Araya Geldi

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda parti yetkilileri Bilecik'te saha çalışmalarına başladı. İl Başkanı Ali Özdemir öncülüğünde sahaya inen CHP heyetinin ilk durağı kapalı pazar alanı oldu. Özdemir, "Bugüne kadar zaten sahaydık, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen partililer, onlara durumlarını sordu. Partililer, halkın nabzını tutarken ekonomik ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, sahada yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"4 Mayıs itibariyle her zaman olduğu gibi sahalarda olmaya devam ediyoruz. Genel merkezin aldığı politikalar gereği bugün tüm örgütlerimizle sahalardayız. Bugüne kadar zaten sahaydık olmaya da devam edeceğiz. Halkla bir araya geldiğimizde yüzde 80'i artık bu iktidarın değişmesi gerektiğini, sandığın gelmesi noktasında ciddi manada bir temayüller var. Hal böyle olunca güzel tepkiler alıyoruz, iyi tepkiler alıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız hızla devam edecek. Her şey çok güzel olacak, güzel bir şekilde ilerliyoruz."

"Bu bir başlangıç"

CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ise saha çalışmalarının ilk etabına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bugün CHP tüm örgütleriyle tüm kadroları ile 81 il 973 ilçede pazarlarda, alanlarda sahaya inmiş bulunuyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan saha çalışmalarımıza, bugün yapılan başlangıcın ilk etabını bugün Bilecik merkez kapalı pazarında gerçekleştiriyoruz. Bu bir başlangıç, zaten devam eden saha çalışmalarımızın vites yükselme aşaması. Tüm ilçeleriyle, kadrolarıyla, il yönetimleriyle, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle; il, ilçe, belediye başkanlarıyla CHP sahada olmaya devam edecek."