CHP Adıyaman'da Birlik Çağrısı

(ADIYAMAN) - CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, "Partimizin kıymetli iki genel başkanının, önceki dönem yöneticilerinin, ak saçlı büyüklerinin ve emektar kadınlarının AK Parti'nin bölme ve parçalama oyununu boşa çıkarmasını istiyoruz" dedi.

Doğan, partisinin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptaline ilişkin mahkeme kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin parçalanmasının siyasi rakiplerin beklentisi olduğunu" ifade etti.

Partinin tüm kesimlerinin ortak zeminde buluşması gerektiğini ifade etti. Doğan, "Tek gayemiz CHP tabanında birleşmek, bölünmemek ve parçalanmamaktır" dedi.

Partinin mevcut ve önceki genel başkanları ile deneyimli isimlerine çağrıda bulunan Doğan, yaşanan sürecin ortak akılla yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Doğan, "Partimizin kıymetli iki genel başkanının, önceki dönem yöneticilerinin, ak saçlı büyüklerinin ve emektar kadınlarının AK Parti'nin bölme ve parçalama oyununu boşa çıkarmasını istiyoruz. Adıyaman İl Örgütü olarak başka bir derdimiz, başka bir gayemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Doğan, sosyal medya paylaşımındaki "Partimize en ufak leke ve kirlilik bulaştıranları aramızdan ayıklayacağız" ifadelerine de açıklık getirdi. Bu sözlerle parti içindeki disiplin mekanizmasına işaret ettiğini belirten Doğan, geçmişte parti ahlakına aykırı davranışlar nedeniyle bazı isimlerin disiplin kurulunca ihraç edildiğini hatırlattı ve benzer durumların yeniden yaşanması halinde parti disiplininin işletilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasının mevcut yönetim ya da belirli bir isim üzerinden değil, örgütsel birlik perspektifiyle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Tek amacımız CHP'nin tabanında birleşmek, bölünmemek ve parçalanmamak. Kıymetli büyüklerimizin gerekli inisiyatifi alarak bu süreci sağduyuyla yönetmesini istiyoruz. Bizim Adıyaman İl Örgütü olarak başka bir derdimiz yoktur" ifadelerini kullandı.