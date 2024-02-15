CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti

Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz hayatında kalarak hayatını kaybetmişti.

CHP Adıyaman Milletvekili ve CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Mezarlığını ziyaret ederek depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret etti. Mezarlıkta dua eden ve aynı zamanda karanfil bırakan Tutdere, tek dertlerinin Adıyaman olduğunu ve Adıyaman için elinden gelen her şeyi yaptıklarını vurguladı.

Tutdere, "Adıyaman'da 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün canları bir kez daha anıyoruz. Onların hatıralarına olan hürmetlerimizi, saygılarımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde herkesin güvenle yaşayabildiği, herkesin kendini huzurda hissettiği bir kenti inşa etmek adına belediye başkan adaylığına talip olduk. İnşallah halkımız destek ve yetki verdiğinde Adıyaman'ımızı sil baştan yeniden inşa edeceğiz. Adıyaman'ı huzurlu bir kent haline getireceğiz. Bütün Adıyaman halkından destek bekliyorum, bütün Adıyaman halkının kendi kentine, kendi geleceğine sahip çıkacağına inanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN