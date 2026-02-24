CHP Akçaabat İlçe Başkanı Köroğlu'ndan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Şemdinli'de Spor Salonu Projesine Tepki - Son Dakika
CHP Akçaabat İlçe Başkanı Köroğlu'ndan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Şemdinli'de Spor Salonu Projesine Tepki

24.02.2026 17:02  Güncelleme: 19:48
CHP Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine yapacağı spor salonuna ilişkin, "Başka bir şehrin, başka bir ilçenin sorunlarını çözene kadar önce burada Akçaabat vatandaşının sorununu çözün. Trabzon vatandaşının sorununu çözün. Bunun başka bir açıklaması ya da izahı olamaz" dedi.

Esra Nur Pervan

Köroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine yaklaşık 100 milyon lira bedelle yapacağı spor salonuyla ilgili Akçaabat'ta referandum standı açtı.

Köroğlu, şampiyonluğa oynayan Sebat Gençlikspor'un bir stadı yapılmadığını ve Trabzon'un parasının bir başka ilçeye aktarıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Şemdinli ilçesinde yapılacak bir spor salonu için 100 milyon liralık bir hibe vermesi görüşüldü. Bunu meclise getirdiler ve bunun tamamıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenileceğini ve yapılacağını da dile getirdiler. Her ne kadar bunu yalanlayıp başkaları tarafından toplanarak bağışlarla yapılacağı söylense de dün Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Mustafa Çankaya'nın paylaşmış olduğu videoda tamamıyla yapımını, bütçe planlamasını ve bütçe ödemesini Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirileceği meclis kürsüsünde konuşuldu. Sizlere soruyorum, Akçaabat Sebat Gençliksporumuz var. Bu şu an şampiyonluğa oynuyor. Birinci sırada. ve yarışmış olduğu rakipleri on binlerce kişilik statlarda maç yapıyorken Sebat Gençlikspor bir maçını Of'ta, bir maçını Akyazı'da yapıyor. Bunlar iç saha maçları. Akçaabat'ta stat yıkıldıktan sonra ne yazık ki bir stat yapılmadı. Trabzon'un parası başka bir ilçeye, başka bir yere aktarılacağına Trabzon'un Akçaabat'ın vatandaşına aktarılması gerekmez mi? Biz bunu soruyoruz."

Denildi ki 'Sera Gölü kış turizmi yapmaya veya turizm yapmaya çok müsait bir alan değil'. O bölgede Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bir tesisi vardı. Yıllar önce yandı. Neden burayı yapmadınız? Turizme burayı açmadınız. Buranın ihtiyacı bitti mi? Şehrin içerisindeki bazı mahallelerimizde, bazı binalarımızda, 50 metre yanında doğal gaz olmasına rağmen doğal gaz alamayan yerler var. Kayabaşı Yaylası ne yazık ki suyun yazın akmadığı bir yer haline dönüştü. İçme suyunu dahi tankerlerle yollamaya çalışıyorsunuz. Siz bunu çözmeniz gerekirken başka şehirlere başka ilçelere bu yatırımın yapılması ne kadar doğru? Önce Trabzon halkının Trabzon vatandaşının sorunları çözülmeli. Yıllardır vaat ettiğiniz Akçaabat sahilinde bisiklet ve yürüyüş yolunu ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nin önündeki kavşağı ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Siz önce şehrinizin, vatandaşınızın problemlerini çözün. Başka bir şehrin, başka bir ilçenin sorunlarını çözene kadar önce burada Akçaabat vatandaşının sorununu çözün. Trabzon vatandaşının sorununu çözün. Bunun başka bir açıklaması ya da izahı olamaz. Gereksiz şovlara da kalkışmayın. Vatandaşın size bir tepkisi var. Bunu artık anlayın. Buna göre hareket edin. Vatandaş bu konuya tepkili. Derhal bu konuda geri adım atın."

Kaynak: ANKA

