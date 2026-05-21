CHP Aksaray Başka Direniyor - Son Dakika
CHP Aksaray Başka Direniyor

21.05.2026 19:44
CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir, kurultay iptali sonrası demokrasinin gasbedildiğini belirtti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptalinin ardından, "Yapılacak seçimlerde seçimi kazanma şansı olmayan mevcut iktidar ve mevcut Cumhurbaşkanı, yargıyı kullanarak demokrasiyi katletmiştir. Bu nedenle sonuna kadar direneceğiz. Partiyi kimseye teslim etmeyeceğiz, kimseye de boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Özdemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptalinin ardından yaptığı açıklamada, bir hukuk garabetiyle karşı karşıya olunduğunu söylerdi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Ne Türk siyasal hayatında ne de Türk hukuk tarihinde böyle bir karar bugüne kadar görülmüştür; bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Hukuk ve demokrasi gasbedilmiştir. Buna hukuk derseniz, hukuk millet iradesini gasbetmiştir. Şu anda yapılan, siyasi iktidarın rakiplerini tasfiye etmekten başka bir şey değildir. Yapılacak seçimlerde seçimi kazanma şansı olmayan mevcut iktidar ve mevcut Cumhurbaşkanı, yargıyı kullanarak demokrasiyi katletmiştir. Bu nedenle sonuna kadar direneceğiz. Partiyi kimseye teslim etmeyeceğiz, kimseye de boyun eğmeyeceğiz. Kaybeden Türk demokrasisi olmuştur. Hiç kimse bu işten karlı çıkacağını düşünmesin. Türkiye'yi Orta Çağ karanlığına götürenler elbette kaybeden olacaktır. Bu işin sonunda mücadele eden Cumhuriyet Halk Partililer kazanacaktır. Herkesin içi rahat olsun, gönlü ferah olsun; sonuçta biz kazanacağız."

Başkan Özdemir, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videoyu anımsatarak, bugün alınan "mutlak butlan" kararının tesadüf olmadığını söyledi.

Kaynak: ANKA

19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
