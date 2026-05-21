CHP Aksaray Başka Direniyor

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptalinin ardından, "Yapılacak seçimlerde seçimi kazanma şansı olmayan mevcut iktidar ve mevcut Cumhurbaşkanı, yargıyı kullanarak demokrasiyi katletmiştir. Bu nedenle sonuna kadar direneceğiz. Partiyi kimseye teslim etmeyeceğiz, kimseye de boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Özdemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptalinin ardından yaptığı açıklamada, bir hukuk garabetiyle karşı karşıya olunduğunu söylerdi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Ne Türk siyasal hayatında ne de Türk hukuk tarihinde böyle bir karar bugüne kadar görülmüştür; bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Hukuk ve demokrasi gasbedilmiştir. Buna hukuk derseniz, hukuk millet iradesini gasbetmiştir. Şu anda yapılan, siyasi iktidarın rakiplerini tasfiye etmekten başka bir şey değildir. Yapılacak seçimlerde seçimi kazanma şansı olmayan mevcut iktidar ve mevcut Cumhurbaşkanı, yargıyı kullanarak demokrasiyi katletmiştir. Bu nedenle sonuna kadar direneceğiz. Partiyi kimseye teslim etmeyeceğiz, kimseye de boyun eğmeyeceğiz. Kaybeden Türk demokrasisi olmuştur. Hiç kimse bu işten karlı çıkacağını düşünmesin. Türkiye'yi Orta Çağ karanlığına götürenler elbette kaybeden olacaktır. Bu işin sonunda mücadele eden Cumhuriyet Halk Partililer kazanacaktır. Herkesin içi rahat olsun, gönlü ferah olsun; sonuçta biz kazanacağız."

Başkan Özdemir, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videoyu anımsatarak, bugün alınan "mutlak butlan" kararının tesadüf olmadığını söyledi.