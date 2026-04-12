CHP'liler Samsun Atakum'daki Dayanışma Gecesi'nde Bir Araya Geldi

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nın organize ettiği dayanışma gecesi partilileri bir araya getirdi. Gecede konuşan CHP'li Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ilk seçimde iktidar olacaklarını savunarak, "Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de olmasının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki fezlekelerin, partisinin belediyelerine operasyonların korkunun tezahürü olduğunu" söyledi.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nca organize edilen dayanışma gecesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Samsun Milletvekili Murat Çan, İl Başkanı Mehmet Özdağ, Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu'nun da arasında bulunduğu partililer katıldı.

CHP Atakum İlçe Başkanı Kürek, gecede yaptığı konuşmada, "Biliyoruz ki dayanışma varsa umutsuzluk yoktur. Dayanışma varsa karanlıklar dağılır, aydınlık büyür. Gelin bu sofradan sadece doymuş değil, daha da güçlenmiş, daha da kenetlenmiş olarak kalkalım. Birlikte daha ağır, daha eşit ve daha güzel bir Türkiye kuracağımıza olan inancımızı büyütelim" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise partisinin "19 Mart'tan bu yana AKP'nin yargı kolları eliyle çok yoğun bir saldırı altında" olduğunu ifade ederek, "CHP'nin birer neferi olarak bizim üstümüze düşen bu saldırı karşısında parti için önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş demokratik bir ülke hayalidir" diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da 19 Mart darbesine teslim olmadıklarını belirterek, "Bu andan itibaren daha önceden bizlerin de söylediği gibi partinin politikalarını, Cumhurbaşkanı Kurullarının açıklamalarını, vaatlerini her birimiz adımız, soyadımız gibi; annemizin, babamızın adı gibi ezberlemek ve aynı sesi çıkaracak şekilde sahada seslendirmek zorundayız. Çünkü artık biz baba ocağının neferleriyiz" ifadelerini kullandı.

"Ne yaparlarsa yapsınlar korkunun ecele faydası yok"

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise partisinin belediye başkanlarının haksızca, hukuksuzca tutuklandıklarını ifade etti.

Partisinin ilk seçimde iktidar olacağını söyleyen Türkel, "Buradan Serhat Türkel arkadaşınız başka bir partiye geçecek diyenleri de lanetliyorum. Çok gururuma dokunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi benim ailem, benim yuvam" diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de olmasının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki fezlekelerin, partisinin belediyelerine operasyonların korkunun tezahürü olduğunu" ifade eden Türkel, şöyle devam etti:"

"Ama ne yaparlarsa yapsınlar korkunun ecele faydası yok. Çünkü bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partisi. Bu parti boynunda idam fermanıyla Samsun'a çıkmış olan bir kurucu önderin partisi, Kuvayımilliye'nin partisi, 'Hadi canım sen de' diyen İsmet Paşa'nın partisi. Çok beklersiniz kardeşim. CHP herhangi bir kişiden güç alan bir parti değil, bu ülkenin aydınlanma geleneğinden gelen bir parti. Bu ülkenin 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen kurucusunun ve onun gibi düşünen yol arkadaşlarının partisi."