CHP Burdur Örgütü: "Sayın Özgür Özel'in Kararlılıkla Sürdürdüğü Mücadeleye Sonuna Kadar Sahip Çıkıyoruz"

24.05.2026 19:11  Güncelleme: 19:49
CHP Burdur İl Örgütü, yargı baskısı ve dış müdahalelere rağmen partinin iktidar yürüyüşünün durmayacağını belirterek, acil kurultay toplanması çağrısı yaptı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR) - CHP Burdur İl Örgütü "hiçbir siyasi mühendislik hesabının, yargı baskısı ve dış müdahalenin CHP'nin iktidar yürüyüşünü durduramayacağını" belirterek, "Partimizin kurumsal kimliğine, örgütümüze, demokrasi mücadelemize, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleye sonuna kadar sahip çıktığımızı ve acil olarak kurultayın toplanması gerektiğini düşündüğümüzü kamuoyuna ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Burdur İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kuruluşunu milletin bağımsızlık iradesinden, köklerini Kuvayımilliye'den alan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğu" ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP dün olduğu gibi bugün de halkın umudu, demokrasinin teminatı ve adalet mücadelesinin en güçlü adresidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay iradesi de örgüt iradesi de üyelerimizin ve halkımızın ortaya koyduğu demokratik irade de tartışma konusu yapılamaz."

Partimizin geleceğini belirleyecek tek güç örgütümüzün, delegelerimizin ve halkımızın özgür iradesidir. Hiçbir siyasi mühendislik hesabı, hiçbir yargı baskısı ve hiçbir dış müdahale Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramayacaktır. Çünkü bu yürüyüşün sahibi saraylar değil, halktır.

Burdur İl Örgütü olarak; il başkanımız, milletvekilimiz, belediye başkanlarımız, İl Genel Meclis Başkanımız, 11 ilçe başkanımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımızla birlikte partimizin kurumsal kimliğine, örgütümüze, demokrasi mücadelemize, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleye sonuna kadar sahip çıktığımızı ve acil olarak kurultayın toplanması gerektiğini düşündüğümüzü kamuoyuna ilan ediyoruz."

CHP Burdur İl Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan bildiriye CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten'in yanı sıra Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ile 11 ilçe başkanı, gençlik ve kadın kolları başkanları imza attı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
