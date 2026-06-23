CHP'de Kriz: Seçilmiş İrade Reddi - Son Dakika
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CHP'de Kriz: Seçilmiş İrade Reddi

23.06.2026 23:56
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CHP Trabzon İl Başkanı Bak, atanmış yönetimi hukuk dışı diye eleştirerek, seçimle gelenleri savundu.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, mutlak butlan süreci sonrasında görevden alınan il başkanlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Atanmışların seçilmişleri görevden almasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Bizler kongrelerde, kurultaylarda seçilmiş iradenin üzerinde hiçbir iradeyi tanımayacağız" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP'de istinaf makemesinin mutlak butlan kararı sonrası görevden alınan il başkanlarıyla ilgili konuştu.

Parti yönetimini eleştiren Bak, mevcut yönetimin hukuka ve parti tüzüğüne aykırı hareket ettiğini öne sürerek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten butlan yönetimi tamamen siyasallaşmış yargıdan alınan talimatla Cumhuriyet Halk Partisi'ni açık bir şekilde işgal etmektedir. Bu sadece işgal de değil. Açık bir şekilde de tüzüğe de Siyasi Partiler Kanuna da aykırı bir şekilde yetkisi olmayan bütün hukuksuz işlemlere imza atmaya devam ediyorlar. Bizler geçen haftada ve bugün de alınan il başkanlarımızın tamamen parti meclisinden onay alınmayan bir MYK tarafından alınmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Atanmışların seçilmişleri görevden almasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Bizler kongrelerde, kurultaylarda seçilmiş iradenin üzerinde hiçbir iradeyi tanımayacağız. Bizler önümüzdeki haftada yine bu alımlar devam edecektir" diye konuştu.

"BİZLERİ DE ALMAYA ÇALIŞACAKLAR, HER TÜRLÜ HAZIRIZ"

Seçilmişlerin sonuna kadar seçimle gelmesi ve yine seçimle gitmesinden yana olduklarını dile getiren Bak, "Önümüzdeki haftalarda başka alımlar da olacaktır. Bizleri de almaya çalışacaklardır. Bizler buna her türlü hazırız. Ama biz hukuki yollardan bütün mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararıyla göreve gelen yeni parti yönetiminin olağan kongre sürecinin eylül ayında başlayacağını açıkladığını belirten İl Başkanı Mustafa Bak, şunları kaydetti:

"Bakın şu anda alınması gereken tek karar bir an önce olağanüstü kurultaya gidilmesi yönündedir. Bu da şu anlama gelmektedir, 'Bizler eylül ayında başlatacağımız kongrelerle birlikte takvimi önümüzdeki genel seçimlere kadar ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bir takvime yayarak biz burada kalmayı planlıyoruz' demenin tam da adıdır. Bizler bunu asla kabul edemeyiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, geçmişine, hafızasına bulunmuş kara bir lekedir. Bu lekenin sahipleri de bugün butlan yönetimi olarak siyasallaşmış yargının atamış olduğu isimlerdir. Asla kabul etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'de Kriz: Seçilmiş İrade Reddi - Son Dakika

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